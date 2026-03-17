『東京アニメアワードフェスティバル 2026』の授賞式が16日、都内で開催され、声優の小山茉美さんや漫画家・アニメーション監督の安彦良和さんたちが受賞しました。

『東京アニメアワードフェスティバル 2026』は“東京が、アニメーションのハブになる。”を合言葉に開催される、国際アニメーション映画祭。世界中から優れた作品を集め、プロから学生まで幅広い層が交流する場となっていて、今年で13回目を迎えました。



アニメーション産業・文化の発展に大きく寄与した人物を顕彰する『アニメ功労部門』では、『Dr.スランプ アラレちゃん』の則巻アラレ役や『魔法のプリンセス ミンキーモモ』のミンキーモモ役などを担当した小山茉美さんや『機動戦士ガンダム』や『巨神ゴーグ』などを手掛けた安彦良和さんが選出されました。

安彦さんは「この間まで“アニメーションを20年やって、その後漫画家を30年やっている安彦というものです”と自己紹介をしてきました。それから、もう5、6年たって語呂が悪くなったんで、どうしようかなって思っているんですが、30数年前っていうのは、昭和の終わりなんですが、その頃にアニメ界に居場所がなくなって退場した人間です」と、自虐を交えつつこれまでの歩みを回想しました。

■「ガンダムに関係した忘れ物を取りに来るという感じ」 制作に込めた思い

今回の受賞については、「そういう人間がなぜこういう重たいトロフィーを今いただけるのか非常に戸惑っております」と困惑を見せつつも、「僕は紹介いただいたようにガンダムというのを昔作ったんですが、そのガンダムに関係した忘れ物を取りに来るという感じでOVA（オリジナル・ビデオ・アニメ）を6本と、それから3年前に長編を1本作りました。これは復帰じゃなくてあくまでも忘れ物を取りに来るという、そういう感じでやりました」と、制作に込めた真意を明かしました。

最後に「アニメ界がこれからも発展していくように、今日の栄えある受賞者を代表して最後にご挨拶いたします。どうもありがとうございます」と締めくくり、会場は温かい拍手に包まれました。