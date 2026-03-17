昨年12月23日にS状結腸がんのため78歳で死去したゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・正司）さんをしのぶ「お別れの会」が16日、都内のホテルで行われた。プロ通算113勝、日本ツアー歴代最多の94勝、賞金王12回を誇り「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎さんを送るため第1部は招待客ら約1000人が出席。ともにゴルフ界を引っ張った青木功（83）は代表発起人として弔辞でライバルへの思いを述べた。第2部は約1000人のファンが献花した。

富士山とゴルフコースをイメージした祭壇の中央には、史上最年長の55歳241日で最後の優勝を飾った02年全日空オープンの写真が飾られていた。

青木は、右手を掲げ笑みを浮かべる尾崎さんの遺影を見上げながら「大切な戦友を失い、深い悲しみと、大きな喪失感でいっぱいになった」と盟友を失った悲しみを吐露し「自分の生涯のライバルはジャンボで、お前がいたから今の自分がある」と存在の大きさを言葉にした。

青木のプロ入りは64年。6年後の70年に尾崎さんがプロテストに合格。中嶋を交えたAONで優勝を争い、尾崎さんが勝った88年日本オープンなど名勝負は数知れない。

しかし思い出の試合を聞かれると「覚えていない。ジャンボと俺は違う道を行って勝った、負けたをやっていたんだと思う。それが彼と私の人生じゃないかな」と答えた。

尾崎さんは生涯日本を主戦場とし、青木は海外でも実績を残した。第一線を退いた後も尾崎さんは若手育成に携わり、青木は日本ゴルフツアー機構（JGTO）会長としてツアー活性化に尽力した。立場は違っても、ともに日本ゴルフ界をけん引した自負があり、お互いが相手をリスペクトしている。「俺には語り尽くせない彼の存在感がある。彼とはあうんの呼吸で通じていた」。2人にしか分からない感情もある。

「最後に会いたいと言った時に駄目だったのは本当に悔しかった」。昨秋、闘病中の尾崎さんとの対面を希望しながらかなわなかったことが心残りになっている。「ゆっくり一杯やりたかったな」。万感の思いがこみ上げた。

◆尾崎 将司（おざき・まさし）1947年（昭22）1月24日生まれ、徳島県出身。徳島・海南高のエースとして64年選抜に優勝し、65年プロ野球・西鉄（現西武）入団。21歳でゴルフに転向。ツアー最多の通算94勝を挙げ最多12回の賞金王を獲得。ツアー外競技を含めるとプロ通算113勝を挙げ、海外大会でも1勝。弟の健夫（72）、直道（69）、長男・智春（54）もプロゴルファー。1メートル81、90キロ。

【弔辞全文】

弔辞

謹んで尾崎将司さんの御霊前に申し上げます。

ジャンボ

今、ここで自分がジャンボのお別れの会の弔辞をすることなど、全く考えてもなかった。

昨年末、突然逝ってしまったという知らせを受け、自分は言葉がなかった。

大切な戦友を失い、深い悲しみと、大きな喪失感でいっぱいになった。

体調を崩していることは聞いていたので、昨年秋に、智春くんにジャンボに会いたいとお願いしたが、残念ながら叶（かな）わず。

でも亡くなった後、弔問に行った時に、智春くんから聞いた辛（つら）い闘病生活での治療に対する考え方、その間、親族や弟子に残した数々のコメントを聞き、最後までお前さんらしく「ジャンボ尾崎」を貫いた生き様に改めてジャンボの存在の大きさや優しさを感じ、今は少しずつだけど、現実を受け入れている。

ジャンボの存在は、自分のゴルフ人生を様々な形で進化させてくれた。

圧倒的な飛距離でデビューした時、そしてメタルヘッドのドライバーを使いだした時、正直この時は誰もジャンボには敵（かな）わなくなると思った。

でもそんな超えるべき大きな壁のお陰で、自分のゴルフをどのように進化させ、極めるか、そしてそのために限界を超える努力を重ね、その結果、青木功のゴルフが確立できた。

ある時ジャンボに「お前さんがいなかったら、俺はとっくに終わっていた」と言ったけど、本当にその通りなんだよ。

自分のプロ入り五十周年のパーティーでスピーチをしてくれ、人を持ち上げるだけ持ち上げ、最後に「でも僕のライバルはタイガー・ウッズです」と言った時のいたずらっぽいあの笑顔は忘れないよ。

最後にお前と会ったのは、あるパーティーだった。

会場に入ってくるなり「あにぃ、どうする？俺のジャケットのボタンが外れそう」と言ってきて直してやったんだけど、照れくさそうに笑っていた顔は、怒ると思うけど、若いころのジャンボみたいで可愛らしかったぞ。

お互い切磋琢磨（せっさたくま）しながら、日本のゴルフ界を引っ張る立場になり、日本と海外、別の舞台で戦い、そして現役を終えた後もまた別の道を歩んだよな。

自分が二年前JGTOの会長を終える頃、ジャンボは俺の知人に「もう我孫子のおっさんを休ませてやれ、俺と違い、日本のゴルフ界の前面に立ち戦ってくれていたのだから、もういいだろう」と話していたということを聞き、本当に涙が出るほど嬉（うれ）しかった。

ジャンボ！たくさん思い出があり過ぎて語りきれないけど、本当にもう一度会いたかった。

現役の時は二人とも、強い野心と闘争心の塊で、互いの立場もあり機会がなかったけれど、ゆっくり一杯やりたかったな。

お前さんがなんと言おうと、自分の生涯のライバルはジャンボで、お前がいたから今の自分がある。

絶対忘れないから、どうぞ安らかに眠って下さい。

今日は智春が頑張ってるぞ。

さようなら

青木 功