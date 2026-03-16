「水回りが臭い家」の共通点6つ。不快臭をなくす「水回りの3原則」とは
「最近、なんだかキッチンや洗面所が臭う……」そのような悩みを抱えている人は少なくありません。芳香剤でごまかしては消え、また漂ってくるあの独特な不快臭。実は、水回りが臭くなる家には「共通のNG習慣」があるのです。掃除をサボっているつもりはないのに臭うのなら、それは掃除の場所や方法が間違っているサインかもしれません。
今回は、「水回りが臭い家」の共通点とその対策をご紹介します。
【対策】
封水は放置すれば数週間で蒸発します。旅行帰りや空き部屋が臭うのはこれが原因です。週に一度コップ1杯の水を流すだけで、封水を維持できます。
【対策】
ヌメりは雑菌の塊です。食器洗いのついでにカゴまで洗剤で洗う習慣を。定期的に、発泡タイプや粘度がある専用の洗浄剤で排水管の掃除もしましょう。1日の最後には、排水トラップにたまっている水が新しい水になるよう、数秒水道水を流してください。
【対策】
油は水に溶けません。パイプ内で冷えると石けんカスや食べカスと合体し、巨大な「オイルボール」へと成長します。これが腐敗して、強烈な下水臭を放つのです。食器やフライパンなどに付いている汚れは、必ずキッチンペーパーで拭き取ってから洗いましょう。
【対策】
臭いが発生しているのは、光の当たらない裏側やパッキンのすき間です。週に一度はパーツをすべて外し、古い歯ブラシで細かい溝を掃除しましょう。これを怠ると、どんなに消臭剤を置いても無意味です。
【対策】
お風呂場を使った後、まずは自分の家はどれくらいの時間換気扇を運転すれば湿度が下がるのか、湿度計を使って実験してみましょう。確実に湿度が下がるまで換気扇を止めないようにし、日中などお風呂場や洗面所を使っていないときには、可能な限り窓を開けて換気するようにしましょう。
キッチンの排水管は掃除していても、浴室や浴槽の中、洗面台の排水口の掃除をまったくしないと、ヘドロのように汚れが固まってしまう場合があります。
【対策】
キッチンと同じように、ブラシや排水管専用の洗浄剤を使って定期的に掃除するようにしましょう。
水回りの臭いは、単なる「汚れ」ではなく、「メンテナンスの仕組みの欠如」から生まれます。「ためない、固まらせない、放置しない」という3原則を守るだけで、高価な消臭剤を買い続ける必要はなくなるので、ぜひお試しくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
今回は、「水回りが臭い家」の共通点とその対策をご紹介します。
1. 排水口の「封水（ふうすい）」を蒸発させている水回りの臭いトラブルで最も基本的、かつ見落とされがちなのが封水の切れです。排水口の奥には、常に水がたまっている「トラップ」という箇所があります。この水が壁となり、下水道からの悪臭や害虫の侵入を防いでいるのです。
【対策】
封水は放置すれば数週間で蒸発します。旅行帰りや空き部屋が臭うのはこれが原因です。週に一度コップ1杯の水を流すだけで、封水を維持できます。
2. ゴミ受けカゴや排水管の「ヌメり」を放置している「生ゴミは捨てているから大丈夫」と思っていませんか？ 臭いの元はゴミそのものだけでなく、カゴや排水管に付着したバイオフィルム（ヌメり）にあります。
【対策】
ヌメりは雑菌の塊です。食器洗いのついでにカゴまで洗剤で洗う習慣を。定期的に、発泡タイプや粘度がある専用の洗浄剤で排水管の掃除もしましょう。1日の最後には、排水トラップにたまっている水が新しい水になるよう、数秒水道水を流してください。
3. 「油分」を直接流しているキッチンの悪臭の元凶は、排水パイプの中で冷えて固まった油のヘドロの場合もあります。 ラーメンの残り汁やフライパンの少量の油を、「お湯と一緒に流せば大丈夫」と過信しているのも同じことです。
【対策】
油は水に溶けません。パイプ内で冷えると石けんカスや食べカスと合体し、巨大な「オイルボール」へと成長します。これが腐敗して、強烈な下水臭を放つのです。食器やフライパンなどに付いている汚れは、必ずキッチンペーパーで拭き取ってから洗いましょう。
4. 排水プレートの「裏側」を掃除していない意外と盲点なのが、排水口のふた（プレート）やそのすぐ下にあるパーツの「裏側」です。
【対策】
臭いが発生しているのは、光の当たらない裏側やパッキンのすき間です。週に一度はパーツをすべて外し、古い歯ブラシで細かい溝を掃除しましょう。これを怠ると、どんなに消臭剤を置いても無意味です。
5. 換気扇だけに頼っているお風呂場や洗面所の臭いは、カビが原因であることが多くあります。換気扇を運転している時間が短すぎたり、窓を閉めっぱなしにしたりしているなど、さまざまな原因が考えられますが、洗面所では空気が循環せずに湿気が停滞し、壁紙の裏などにカビが繁殖して「こもった臭い」の原因になっているケースもあります。
【対策】
お風呂場を使った後、まずは自分の家はどれくらいの時間換気扇を運転すれば湿度が下がるのか、湿度計を使って実験してみましょう。確実に湿度が下がるまで換気扇を止めないようにし、日中などお風呂場や洗面所を使っていないときには、可能な限り窓を開けて換気するようにしましょう。
6. 浴室や洗面所の排水管がドロドロ
キッチンの排水管は掃除していても、浴室や浴槽の中、洗面台の排水口の掃除をまったくしないと、ヘドロのように汚れが固まってしまう場合があります。
【対策】
キッチンと同じように、ブラシや排水管専用の洗浄剤を使って定期的に掃除するようにしましょう。
水回りの臭いは、単なる「汚れ」ではなく、「メンテナンスの仕組みの欠如」から生まれます。「ためない、固まらせない、放置しない」という3原則を守るだけで、高価な消臭剤を買い続ける必要はなくなるので、ぜひお試しくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)