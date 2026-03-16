俳優の北川景子（39）が、「娘と約束していた」という手芸品を披露し、話題になっている。

【映像】北川景子の子どもたちや手芸作品（複数カット）

2016年に歌手でタレントのDAIGO（47）と結婚し、5歳の長女と2歳の長男を育てている北川。自身のXではこれまで、子どもの手が写った写真や、子どもの寝かしつけの後に食べたという夕飯など日常の様子を発信してきた。また洋服やポシェットなど、子どもたちのために作った手芸品も披露。2026年3月8日にはシマエナガのぬいぐるみ、11日にはひよこのぬいぐるみが完成したことを報告していた。

「娘と約束していた」手芸品を披露し反響

16日午前0時すぎの投稿では、「第三弾は、娘と約束していたペンギンの赤ちゃんです。アカデミー賞も終わって、春休みにもなって、落ち着いたので今夜も、もふもふで可愛いです。並べてみるとさらにかわいい！またまたこんな時間、おやすみなさい」と、深夜までぬいぐるみ作りを行っていたことも明かしている。

この投稿には「むっちゃ可愛い！順調に仲間が増えてますね」「なんでも作れるの本当にすごいです」「娘さんとの約束を守ってだなんて。本当にステキなママですね！」など、絶賛のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）