永瀬廉、吉川愛は「ピッチピチのギャル」 初対面の行動にビビる「“永瀬やだ〜”って言われる日がくるかと…」
King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛が16日、都内で行われた映画『鬼の花嫁』（27日公開）完成披露試写会に登壇した。
【写真】カッコイイ…笑顔でピースする永瀬廉
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
初共演ながらすでに敬語はなくなっているという2人。池田千尋監督いわく「永瀬くんと愛ちゃんが『サイゼリヤで同じメニューを頼んでいた』と盛り上がってそのへんから仲良くなっていた」と証言。永瀬は「ほうれん草とベーコンね。あれは本当にうまかった」と振り返り「そういう小さいことでちょっと縮まった。今は敬語を使う気なさそう」と苦笑。吉川は「ゼロですね」とあっけらかんと明かした。
最初の印象について吉川は「本当に無口な方と。でもしゃべってくれる人だったのでよかったなと」と安心したそうで、永瀬は「俺も同じ印象。あまりしゃべられないタイプかと思ったらビッチピチのギャル。マインドが明るくて現場を照らす系」と笑いを誘う。
初対面の本読みでは永瀬が「本読みをしなかったシーンがあって現場で出るのを楽しみにしてるって監督がプレッシャーをかけてるんです。愛ちゃんが机に突っ伏して“やだ〜！”って。怖いって思っちゃって…」と暴露。「“永瀬やだ〜”って言われる日がくるかと…でも話してみたら優しいタイプで楽しかったです」と和やかな様子をのぞかせていた。
共演の伊藤健太郎、片岡凜、池田監督も参加した。
【写真】カッコイイ…笑顔でピースする永瀬廉
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演を果たす。吉川は、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を演じる。
最初の印象について吉川は「本当に無口な方と。でもしゃべってくれる人だったのでよかったなと」と安心したそうで、永瀬は「俺も同じ印象。あまりしゃべられないタイプかと思ったらビッチピチのギャル。マインドが明るくて現場を照らす系」と笑いを誘う。
初対面の本読みでは永瀬が「本読みをしなかったシーンがあって現場で出るのを楽しみにしてるって監督がプレッシャーをかけてるんです。愛ちゃんが机に突っ伏して“やだ〜！”って。怖いって思っちゃって…」と暴露。「“永瀬やだ〜”って言われる日がくるかと…でも話してみたら優しいタイプで楽しかったです」と和やかな様子をのぞかせていた。
共演の伊藤健太郎、片岡凜、池田監督も参加した。