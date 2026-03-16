K−POPを題材にしたNetflix（ネットフリックス）のアニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（以下、『ケデハン』）が、オスカー像を手にした。ゴールデングローブ賞、グラミー賞授賞式での受賞に続く快挙だ。

『ケデハン』は15日（現地時間）、ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された第98回アカデミー賞授賞式（オスカー2026）で、ディズニーアニメ『ズートピア2』を抑えて長編アニメ映画賞を受賞した。壇上に上がったマギー・カン監督は「『私とそっくりの方々』が主人公であるこのような映画が登場するまで、あまりに長い時間がかかってしまい申し訳ない。次の世代はこれほど長くはかからないだろう」とし、「この賞を韓国と全世界の韓国人に捧げる」と感想を語った。

この日のアカデミー賞授賞式では、歌曲賞部門に『ケデハン』の主題歌『Golden』もノミネートされており、『ケデハン』がアカデミー2冠を達成するかどうかに関心が集まっている。同日、主要な授賞式予測サイト「ゴールド・ダービー」では、90．3％が『Golden』の歌曲賞受賞を予測している。

昨年6月にNetflixで公開された『ケデハン』は、退魔師であるK−POPガールズグループ「HUNTR／X（ハントリックス）」が歌で悪霊を退治し、世界を守る物語だ。「HUNTR／X」だけでなく、悪霊ボーイズグループ「Saja Boys（サジャボーイズ）」の楽曲も大きな人気を集めた。

『ケデハン』はNetflixで初めて3億ビュー（総視聴時間をランニングタイムで割った数値）を超え、歴代のNetflixコンテンツの中で最多視聴数を記録している。16日の「Netflix Tudum」によると、現在『ケデハン』の視聴数は3億2510万回だ。続いて『イカゲーム』シーズン1が2億6520万ビューを記録している。

『ケデハン』はアカデミー賞授賞式に至るまで、華々しい受賞記録を打ち立ててきた。1月のゴールデングローブ賞授賞式でアニメ映画賞と主題歌賞を受賞し、先月のグラミー賞授賞式では主題歌『Golden』で最優秀映像作品楽曲（Best Song Written For Visual Media）を受賞した。グラミー賞でK−POPジャンルが賞を受けたのは『Golden』が初めてだ。「アニメ界のアカデミー賞」と呼ばれる米アニー賞では10冠を達成し、2日にはアカデミー賞の前哨戦とされる全米製作者組合（PGA）賞で最優秀劇場用アニメ映画プロデューサー賞を受賞し、勝利の機運を高めていた。