子ザルのパンチくん、“オランママ”卒業間近？「ヤンチャっぷり全開」な姿を飼育員が公開「腕や太ももが逞しく」「可愛すぎる！」
千葉県・市川市動植物園が15日、公式Xを更新。話題のニホンザル・“パンチくん”ことパンチの近況を報告し、母親代わりのぬいぐるみ“オランママ”なしで遊ぶ“ヤンチャ”な姿を公開した。
【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開” オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん
投稿では、飼育員が「最近のパンチは木の枝で遊ぶのが好きです。今日は私たちが朝から立てた枝で早速遊ぶなど、ヤンチャっぷり全開です。ちなみに、今日もごはんモリモリ食べていましたよ」と近況を明かし、木登りを楽しむワンパクな姿を披露している。
飼育員やオランママなしで遊ぶ姿に、コメント欄には「元気に成長しているパンチくんを見ることが出来て嬉しいです」「近頃、腕や太ももが逞しくなり園の方達の愛情の賜物と思ってます」「大きくなりましたね」「可愛すぎる！」などの反響が集まっていた。
【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開” オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん
投稿では、飼育員が「最近のパンチは木の枝で遊ぶのが好きです。今日は私たちが朝から立てた枝で早速遊ぶなど、ヤンチャっぷり全開です。ちなみに、今日もごはんモリモリ食べていましたよ」と近況を明かし、木登りを楽しむワンパクな姿を披露している。
飼育員やオランママなしで遊ぶ姿に、コメント欄には「元気に成長しているパンチくんを見ることが出来て嬉しいです」「近頃、腕や太ももが逞しくなり園の方達の愛情の賜物と思ってます」「大きくなりましたね」「可愛すぎる！」などの反響が集まっていた。