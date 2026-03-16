昨年の「M―1グランプリ」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）が、15日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。妻とのなれそめを明かした。

同番組で、人気占い師の星ひとみ氏から「やり方次第では1年半で終わっちゃう」と指摘され、4月からコンビでの東京進出を予定している赤木は「えっ！」と動揺。家を借りる土地についてのアドバイスを受け、「ちょっと奥さんと相談します」と話した。

その流れで、昨年8月に結婚した妻の運勢も占うことに。星氏は「凄いね、運命の人をよく見つけたね」と感心。妻について「赤木さんと出会って、絶対的な安心感、癒やしをゲットしてる」と解説した。

そこでスタッフから、妻とのなれそめについて聞かれた赤木は「来ていただいてたお客さんで、僕が声を掛けてっていう感じでした」と告白。普段そんなことはしないといい、「ビビッと」来たことを明かした。

これを受けて、スタジオで見守っていたタレントの“みちょぱ”こと池田美優は「だってM―1の当日も、たまたま奥さんの観覧が当たって」と、自身が知るエピソードを披露した。

みちょぱは「個人的に普通に応募したら当たって見てたっていうぐらいだから、奥さんも縁があるっていうか。そこで優勝するんだもん」と改めて驚いていた。