〈プルデンシャル生命ナンバー２が“過去の営業行為”で突如交代！《相談窓口に、顧客からクレームが…》〉から続く

2026年1月、社員ら100人超が顧客500人から31億円を詐取していたことが判明したプルデンシャル生命保険。騒動から1ヶ月を経た今もなお、「週刊文春」の取材によって、衝撃の事実が続々と明らかになっています。

【画像】問題を受けて社長に就いた得丸博充氏

なぜ問題が後を断たないのか。プルデンシャルのライフプランナー（以下、LP）の実態に迫った記事の一部を特別無料公開します。（初出：週刊文春 2026年1月29日号 年齢・肩書等は公開当時のまま）

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1件の契約でLPはどれほどの儲けが出るのだろうか。元社員が明かす。

「ざっくり言うと、年間100万円の保険を売れば、LPには手数料として3、40万円が入ってくる。でも、月に100万円を稼げたとしても、ローンの返済でほとんど消えて、また借金。LPを辞めたら借金が返せなくなるので辞められない。こうしてどんどん深みに嵌まっていくのです」

一方、稼ぐLPも確かに存在する。冒頭に登場した元幹部が打ち明ける。



次々と不祥事が発覚するプルデンシャル ©時事通信社

「『3W』を100週、200週と達成し続ける凄腕のLPもいて、そうした成績優秀者は社内表彰はもちろん、年に一度行われるコンベンションにも招待されます」

このコンベンションに招待されるのは、約4000人いるLPの上位10％ほど。以前は毎回海外で行われ、豪華ゲストが登場して会場を盛り上げていたという。

「ある年は、ハワイのホノルル空港の格納庫を貸し切り大宴会、日本からTUBEを呼んでプライベートコンサートをやりました。また、シドニー開催の時は、オーストラリア人歌手のオリビア・ニュートン・ジョンを呼びましたね」（同前）

成績優秀者の中にもランクがあり、それぞれ呼称がある。トップは「SG（スーパーゴールド）」、2番目が「GP（ゴールドプライズ）」、3番目が「SP（シルバープライズ）」、4番目が「BP（ブロンズプライズ）」と呼ばれる。

前出の元社員が言う。

「一番下の“BP”で年収が2000万円ほど。トップの“SG”は数えるほどしかいませんがボーナスを入れて年収3億円を超える人もいると聞いています」

こうしたトップ営業マンになることがLPの目標であり、憧れでもあるのだ。

「稼げないLPはカードローンに手を出し…」

前出の元幹部が言う。

「本当に稼いでいるLPは、タワマンに住んで愛人を作り、フェラーリ、船、ヘリコプターという“三種の神器”を買い揃える。そして銀座の高級クラブで毎晩豪遊。かたや、稼げないLPはカードローンに手を出し、そこからサラ金、果ては闇金にまで手を伸ばし、心身ともに疲弊。家庭も崩壊し、自殺してしまう人も少なくない」

だが、それでもLPを志す人間は後を絶たない。前出の内部関係者が言う。

「やっぱり1発当てればデカいですから。仮に1億円の法人契約が取れれば、いきなり4000万円近くが手数料として入ってきて、これまでの借金もチャラ。一発逆転がある仕事だから辞められないんです」

こうしたギャンブル的な“魅力”に惹かれるのか、最近では女性のLPも少しずつ増えてきているという。だが、別種の問題も多発している。前出の元幹部が嘆息して言う。

「人脈が尽きてしまって売り上げが立たなくなると、支社のトップLPと組んで仕事をすることが増え、契約手数料も2人で分け合う。そうしたことを繰り返している内に、自然と男女関係に発展してしまう。それが独身同士であれば問題ないかもしれませんが、そうでないケースも多く、たびたび社内で問題となってきました」

また、女性LPが陥りやすいのが、いわゆる“枕営業”だ。元幹部が続ける。

「金額の大きい法人契約が取れれば、契約手数料は数百万円単位になる。そのため、30代から45歳くらいのベテラン女性LPは、中小企業やIT企業の経営者といった“見込み客”と関係を持つことが多く、契約後にLPに入る手数料のキックバックを約束しているケースもよく聞きます」

だが、こうしたキックバックや枕営業の実態は、社内調査を実施してもほとんど表沙汰にはならない。

「顧客と口裏合わせをしていることがほとんどなので、実態はブラックボックス。ですが、ある東京の支社ではベテラン女性LPが不貞行為をして、契約者の奥さんから訴えられたと聞いています」（同前）

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本記事の全文は「週刊文春 電子版」で公開中。また「週刊文春 電子版」では、特殊詐欺で逮捕された元社員、幹部社員にのみ配布される極秘の内部資料の中身、ナンバー2の“ペットボトル投げつけ事件”など、プルデンシャル生命の闇に迫った記事を多数配信している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）