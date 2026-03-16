東京ディズニーランドに「ヴァネロペ」グッズがひと足早く登場！写真映え抜群“ドーナツカチューシャ”も
東京ディズニーランド(R)では、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を、2026年4月9日(木)から6月30日(火)まで開催。イベント開始に先駆けて、パークには一部のスペシャルグッズが登場している。
【写真】スパンコールが輝くリボンもかわいい！ドーナツ形の「カチューシャ」(2400円)
2025年1月から開催され、人気を集めた「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が、季節を変えて東京ディズニーランドに帰ってくる。主人公はもちろん、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』の登場キャラクター・ヴァネロペ。「ヴァネロペが思い描いたお菓子でできた世界」をテーマに、スウィーツをモチーフにしたキュートなグッズが数多くそろう。また、「ディズニー・パルパルーザ」は「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」がコンセプト。仲間と過ごすパークでのひとときをキュートに彩ってくれる、身につけグッズが充実しているのも特徴だ。
2026年3月9日から販売を開始したのは、“ミニーカチューシャ”の耳の部分がドーナツのデザインになっている「カチューシャ」(2400円)や、ヴァネロペが着ているパーカーをイメージした「パーカー」(6000円)、クリップで服などにつけられるヴァネロペのぬいぐるみ「くっつきぬいぐるみ」(2200円)、キャンディーを彷彿とさせる大きなリボンがかわいい「ヘアゴム」(1500円)など、全12品。身につけグッズだけでなく、ドーナツ形の「クッション」(3500円)など、自宅でスウィーツの世界を楽しめるグッズも登場している。
また、2026年4月8日(水)発売のグッズも見逃せないラインナップ。「スウィート・ドーナツリング」(1800円)は、写真撮影の小物として使うもよし、シャカシャカ振ってパレードを盛り上げるもよし。別売りのぬいぐるみチャームやシールで、自分好みにカスタマイズできるのも魅力だ。
そのほか、大きなキャンディーのようなパッケージが目をひく「マシュマロ」(700円)と「クッキー」(1000円)、ナップサック風のパッケージに2種類の味のコーンスナックが入った「コーンスナック」(1400円)など、お土産にぴったりなお菓子も種類豊富に販売される。
なお、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のデコレーションも3月9日からパークに登場している。お気に入りのグッズを仲間と身につけて、スウィーツの世界に様変わりしたパークで、写真撮影を楽しんでみては？
取材・文＝水野梨香
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。
(C)Disney
【写真】スパンコールが輝くリボンもかわいい！ドーナツ形の「カチューシャ」(2400円)
2026年3月9日から販売を開始したのは、“ミニーカチューシャ”の耳の部分がドーナツのデザインになっている「カチューシャ」(2400円)や、ヴァネロペが着ているパーカーをイメージした「パーカー」(6000円)、クリップで服などにつけられるヴァネロペのぬいぐるみ「くっつきぬいぐるみ」(2200円)、キャンディーを彷彿とさせる大きなリボンがかわいい「ヘアゴム」(1500円)など、全12品。身につけグッズだけでなく、ドーナツ形の「クッション」(3500円)など、自宅でスウィーツの世界を楽しめるグッズも登場している。
また、2026年4月8日(水)発売のグッズも見逃せないラインナップ。「スウィート・ドーナツリング」(1800円)は、写真撮影の小物として使うもよし、シャカシャカ振ってパレードを盛り上げるもよし。別売りのぬいぐるみチャームやシールで、自分好みにカスタマイズできるのも魅力だ。
そのほか、大きなキャンディーのようなパッケージが目をひく「マシュマロ」(700円)と「クッキー」(1000円)、ナップサック風のパッケージに2種類の味のコーンスナックが入った「コーンスナック」(1400円)など、お土産にぴったりなお菓子も種類豊富に販売される。
なお、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のデコレーションも3月9日からパークに登場している。お気に入りのグッズを仲間と身につけて、スウィーツの世界に様変わりしたパークで、写真撮影を楽しんでみては？
取材・文＝水野梨香
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。
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