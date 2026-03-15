キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

キャンピングカー旅や車中泊を楽しむうえで、「どこに泊まるか」は旅の快適さを大きく左右します。

特に初めての方は設備や安心感を重視したいもの。一方、慣れている方は立地や温泉などの付帯施設、使い勝手にもこだわりたいところです。

本記事では、山口県内にある数多くのRVパークの中から、初心者にも利用しやすく、経験者でも満足できる温泉付きRVパークを3施設厳選してご紹介します。

道の駅併設で便利な施設や、食事・温泉まで一度に楽しめるスポットなど、それぞれの魅力を利用者目線で解説。

山口県での車中泊旅を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

【萩市】RVパーク たまがわ

ゆとりパークたまがわ

山口県萩市にある「RVパーク たまがわ」は、日本RV協会の認定を初めて受けた歴史あるRVパークです。

道の駅に併設され、徒歩圏内には温泉施設と日本海が広がる抜群のロケーション。

電源・水道完備で車中泊初心者にも安心して利用でき、観光と休息をバランスよく楽しみたい方におすすめのスポットです。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク たまがわ

所在地：〒759-3112 山口県萩市下田万2849-1

TEL：08387-2-1150

料金：1泊1台1,000円（電源は別途1時間100円）

チェックイン：24時間可能

チェックアウト：24時間可能

予約方法：予約不可（先着順）

定休日：不定休

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

利用可能台数：4台

トイレ：屋外トイレ24時間利用可能

ゴミ処理：可（指定ゴミ袋1枚500円）

電源：あり（1時間100円）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷ゆとりパークたまがわ

温泉と施設の詳細

ゆとりパークたまがわ

入浴施設：田万川温泉「憩いの湯」

入浴料金：大人（中学生以上）550円、小学生250円、小学生未満100円

営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30）

定休日：月曜日

タオルの有無：レンタルバスタオル100円、販売ハンドタオル100円

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩など

飲食・売店：道の駅内の直売所・軽食あり

その他：海水浴場・キャンプ場が徒歩圏／自然散策に最適

詳細はこちら▷ゆとりパークたまがわ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「目の前が温泉、徒歩2分で海水浴場という好立地で人気です」

・「電源はコイン式で必要な分だけ使えて経済的ですが、100円玉だけ利用可なので、枚数用意がいります」

・「夏場はキャンプの人もいるので、賑やかになります」

【阿武郡阿武町】RVパーク道の駅阿武町

くるま旅

日本海に面した絶景が楽しめる道の駅として人気の「道の駅阿武町」には、温泉併設のRVパークが整備されています。

24時間利用可能なトイレやWi-Fiなど設備が充実しており、観光拠点としても非常に便利。

海を眺めながら温泉に浸かり、地元グルメを楽しむ、贅沢な車中泊旅が叶います。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク 道の駅阿武町

所在地：〒759-3622 山口県阿武郡阿武町大字奈古2249

TEL：08388-2-0355

料金：1泊1台1,000円（電源利用は別途）

チェックイン：10:00～18:00

チェックアウト：～11:30

予約方法：予約不可（先着順）

定休日：不定休

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

利用可能台数：4台

トイレ：屋外24時間利用可能

ゴミ処理：可（500円）

電源：あり（1日1,000円）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

Wi-Fiの利用：あり（無料）

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

道の駅阿武町

入浴施設：日本海温泉 鹿島の湯

入浴料金：一般（中学生以上）600円、子供（小学生まで）300円、4歳未満無料

営業時間：月・火・木・金10:00～21:00、土10:00～22:00、日9:00～21:00（最終受付30分前）

定休日：水曜日、年末年始

タオルの有無：（レンタル）タオル100円、バスタオル200円（販売）タオル250円

飲食・売店：道の駅内に直売所・飲食テナントあり

詳細はこちら▷道の駅阿武町

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「24時間トイレ＆Wi-Fi完備で、夜間も安心して滞在可能です」

・「温泉と道の駅施設が近く、地元食材も楽しめますよ」

・「施設の2階にある温泉から見える、『日本海に沈む夕日』は超お勧めです」

・「別にオートキャンプのサイトもあって、夏場は混み合います」

【山陽小野田市】RVパーク みちしお

RV-Park.jp

温泉施設と24時間営業の食堂を併設した利便性の高いRVパークです。

名物の貝汁をはじめとした食事が楽しめ、移動の疲れをそのまま癒せるのが最大の魅力。

設備重視で快適な車中泊を求める方に特におすすめの施設です。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク みちしお

所在地：〒757-0012 山口県山陽小野田市大字埴生2216-7

TEL：0836-76-0050

料金：1泊3,800円

チェックイン：12:00～18:00

チェックアウト：7:00～10:00

予約方法：ネット予約

定休日：12/31、1/1

駐車可能車両サイズ：バスコン・キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

利用可能台数：12台

トイレ：敷地内・屋外24時間利用可能

ゴミ処理：可（無料）

電源：あり（無料100V 20A）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

Wi-Fiの利用：あり（無料）

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

山口県観光サイト

入浴施設：天然温泉みちしお

入浴料金：大人（中学生以上）850円、（小学生）小人350円、幼児（3歳以上小学生未満）100円

営業時間：月～金8:00～22:00、土・日8:00～23:00（最終受付30分前）

定休日：不定休

タオルの有無：レンタルタオル100円、販売タオル220円

飲食・売店：お食事処、売店あり

詳細はこちら▷みちしお

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「夏場は海側が特に人気の様です」

・「名物『貝汁』など地元食を満喫できるので食事に困りません！」

・「予約必須・人気のため事前確保が安心 」

まとめ

山口県には、温泉や道の駅と組み合わせて楽しめる、使い勝手の良いRVパークが点在しています。

今回ご紹介したRVパークは、いずれも温泉が利用でき、設備面・立地面ともにバランスの取れた施設です。

初めての車中泊で「安心して泊まれる場所」を探している方はもちろん、これまで多くのRVパークを利用してきた経験者にとっても、旅の流れに合わせて選びやすいのが山口県のRVパークの魅力です。

海沿いで景色を楽しむ、道の駅で地元食材を味わう、温泉で一日の疲れを癒す―そんな車中泊旅の醍醐味を、無理なく体験できる環境が整っています。

山口県内を巡る旅の途中泊としても、目的地として腰を据えて楽しむ拠点としても、今回の3施設はいずれも「失敗しにくい選択肢」です。

旅のスタイルや季節、同行者に合わせて、自分に合ったRVパークを選び、快適な山口の車中泊旅を楽しんでみてください。