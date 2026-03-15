『声優アワード』全ての受賞者発表！主演声優賞は戸谷菊之介＆若山詩音 戸谷は恩師・緒方恵美へ感謝のスピーチ
声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催され、「主演声優賞」など全ての受賞者が発表された。主演声優賞は『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』デンジ役の戸谷菊之介、『ダンダダン』モモ役の若山詩音が受賞した。
【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子
スピーチで戸谷は「この賞は僕だけでは取れなかった賞だと思います。制作チームと取ったものだと思います」と出演作品のスタッフ陣に感謝しながら、声優・緒方恵美に特別な感謝の場面が。
「僕にお芝居を教えてくださった、緒方恵美さん。2017年に事務所に所属してから2022年までオーディションに受からない時期がありました。何が足りないのかわからないと模索していた中で、緒方さんが主催している声優塾に出会いました」と説明。
「そこでお芝居を教えていただき、お芝居の喜びなどを教えていただきました。緒方さんがいなければここには立てていないですし、お芝居を続けていたかどうか…緒方さんありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えた。
同アワードは、2007年より毎年3月に顕彰式を行う声優業界＆声優ファンのイベントで、その年度に最も活躍し、人気、実力をともに兼ね備えた声優、そして長年にわたって活躍するベテラン声優が一堂に顔を揃える声優界最大のイベントとなっている。
＜『第20回 声優アワード』受賞者一覧＞
■主演声優賞：戸谷菊之介、若山詩音
■助演声優賞：上田麗奈、川田紳司、田中真弓
■新人声優賞：木村太飛、高野大河、寺澤百花、中山祥徳、菱川花菜、藤寺美徳、三川華月、村上まなつ
■歌唱賞：AiScReam
■パーソナリティ賞：日笠陽子
■功労賞：田原アルノ、よこざわけい子
■シナジー賞：「アイドルマスター」シリーズ
■富山敬・高橋和枝賞：神尾晋一郎、佐久間レイ
■キッズファミリー賞：『リロ＆スティッチ』キャスト一同
■外国映画・ドラマ賞：尾上松也、坂本真綾、田村睦心
■ゲーム賞：『Fate／Grand Order』キャスト一同
■MVS（ファンが選ぶ最も活躍した声優）：石田彰
■特別功労賞：本年度ご逝去された声優を顕彰
■特別賞：水野なみ
【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子
スピーチで戸谷は「この賞は僕だけでは取れなかった賞だと思います。制作チームと取ったものだと思います」と出演作品のスタッフ陣に感謝しながら、声優・緒方恵美に特別な感謝の場面が。
「そこでお芝居を教えていただき、お芝居の喜びなどを教えていただきました。緒方さんがいなければここには立てていないですし、お芝居を続けていたかどうか…緒方さんありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えた。
同アワードは、2007年より毎年3月に顕彰式を行う声優業界＆声優ファンのイベントで、その年度に最も活躍し、人気、実力をともに兼ね備えた声優、そして長年にわたって活躍するベテラン声優が一堂に顔を揃える声優界最大のイベントとなっている。
＜『第20回 声優アワード』受賞者一覧＞
■主演声優賞：戸谷菊之介、若山詩音
■助演声優賞：上田麗奈、川田紳司、田中真弓
■新人声優賞：木村太飛、高野大河、寺澤百花、中山祥徳、菱川花菜、藤寺美徳、三川華月、村上まなつ
■歌唱賞：AiScReam
■パーソナリティ賞：日笠陽子
■功労賞：田原アルノ、よこざわけい子
■シナジー賞：「アイドルマスター」シリーズ
■富山敬・高橋和枝賞：神尾晋一郎、佐久間レイ
■キッズファミリー賞：『リロ＆スティッチ』キャスト一同
■外国映画・ドラマ賞：尾上松也、坂本真綾、田村睦心
■ゲーム賞：『Fate／Grand Order』キャスト一同
■MVS（ファンが選ぶ最も活躍した声優）：石田彰
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