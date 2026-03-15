2026年3月16日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
イライラすることが多そう。人付き合いはなるべく避けると◎。
悩みは家族に相談を。今日ならいい解決策が見つかるはず。
何かと頼られる日。気さくに応じれば運気は安泰！
レジャー運が不調。ハメを外すと後味悪い結果になるかも……。
突然のトラブルに遭いそう。落ち着いて対処すると◎。
対人関係に悩まされがち。ギブアンドテイクを心掛けて。
全力投球すればできないことはなさそう。自分を信じて。
倹約のしがいがありそうな日。1円、2円でも大切にしてみて。
不言実行を心掛けよう。その誠実さで周囲の信頼を獲得できるはず。
読書にツキあり。目的達成のヒントが得られそうな予感が！
天文学や植物学の専門書を読もう。意外な場面で役立ちそう。
友人のやり方から学ぶことあり。つぶさにチェックしてみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
イライラすることが多そう。人付き合いはなるべく避けると◎。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
悩みは家族に相談を。今日ならいい解決策が見つかるはず。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
何かと頼られる日。気さくに応じれば運気は安泰！
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
レジャー運が不調。ハメを外すと後味悪い結果になるかも……。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
突然のトラブルに遭いそう。落ち着いて対処すると◎。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
対人関係に悩まされがち。ギブアンドテイクを心掛けて。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
全力投球すればできないことはなさそう。自分を信じて。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
倹約のしがいがありそうな日。1円、2円でも大切にしてみて。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
不言実行を心掛けよう。その誠実さで周囲の信頼を獲得できるはず。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
読書にツキあり。目的達成のヒントが得られそうな予感が！
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
天文学や植物学の専門書を読もう。意外な場面で役立ちそう。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
友人のやり方から学ぶことあり。つぶさにチェックしてみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)