WBC準々決勝・日本―ベネズエラ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨み、5-8で敗退となった。試合終了から1時間が経過しても、侍ジャパンの選手はミックスゾーンに姿を見せなかった。

一時は森下翔太外野手の3ランなどでリードを奪うも、投手陣が踏ん張り切れず。日本はWBC過去5大会すべてでベスト4に進出していたが、初めて8強で散った。最後は9回2死から大谷が遊飛に倒れた。

試合後、呆然とした様子でベンチから動けなかった侍ナイン。試合を終えるとロッカールームから報道陣が待つ取材エリアを通過するが、試合終了から1時間が経過しても取材対応に現れる選手はいなかった。

現地時間深夜1時を回っても誰も姿を見せなかったが、1時20分を過ぎた頃にようやく選手、コーチ陣が通過。重苦しい雰囲気が漂っていた。取材に応じた先発の山本由伸投手は「本当に悔しい」と絞り出した。

日本は2006、09年と大会連覇。13、17年はベスト4で、前回23年に3度目の優勝を成し遂げた。WBCでは初めてベスト8敗退。異例の現地時間21時開始の試合。完全アウェーの中、深夜0時過ぎまで勇敢に戦った侍ジャパンだが、マイアミで再び歓喜を味わうことはできなかった。

井端監督は会見に応じ「ストレートに強いバッターが多かった」とベネズエラ打線に脱帽した。



（THE ANSWER編集部）