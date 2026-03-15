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東京都永田町。国会や政党本部が集まる、日本の政治の中枢ともいえるエリアに『ザ・キタノホテル東京』があります。都会の中心にありながら、落ち着いた空気が流れるホテルで、宿泊者はもちろん、一般利用も可能な朝食を楽しむことができます。

『ザ・キタノホテル東京』

朝食会場は2階のレストラン『オランジュリー光庵』。優雅な空間で味わうモーニングは、一日の始まりを特別なものにしてくれます。

アメリカンブレックファストでは、卵料理を4種類から選ぶことができます。今回はオムレツをセレクト。ほうれん草、チーズ、マッシュルームをすべてトッピングしました。外側は美しいフォルムを保ちながら、中はとろりとした絶妙な火入れ。程よい塩味で、そのままでも十分に素材の美味しさを楽しめます。

もう一品印象的だったのが、半熟卵にパンのスティックをディップしていただく「ウフ・ア・ラ・コック」。気品ある佇まいは、まさに“ホテルの朝食”と呼びたくなる一皿です。

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パンは、クロワッサンやパン・オ・レザン、ライ麦ブレッドなど4種類のミニパンがセットに。サクサクの食感とバターの香りが心地よく、2種類のジャムとはちみつが瓶で添えられるのもホテルらしい演出です。

ヨーグルトは、生クリームとバニラビーンズを加えたオリジナル。酸味とコクがやさしく広がり、体をゆっくり目覚めさせてくれます。市田柿とりんごのコンポートも、素材の甘みを生かした上品な味わいでした。

そのほか、フレッシュフルーツやスムージーなどの定番メニューもエレガントに仕立てられ、印象に残る朝のひとときを演出してくれます。

永田町で優雅な朝食を楽しみたいなら、ぜひ訪れたい一軒。人気のモーニングなので、事前に予約して訪れるのがおすすめです。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

ザ・キタノホテル東京

住：東京都千代田区平河町2-16-15

朝食提供時間：7:00～10:00（L.O. 9:30）

※一般利用は前日18時までの予約制