お笑いタレント・くまだまさしが１４日、Ｘを更新。中高大学一貫の学校に入学した１８歳の娘が高校を卒業し、舞台の裏方さんを目指す専門学校に入学することを報告した。

中学、高校と電車で通学していた娘さん。Ｘで「『大学に行かず専門学校に行きたい』と娘が言いました 中高大学一貫の学校に入学したのに」と娘の希望に驚きを感じたことを明かしつつ、「『大学行けば良いじゃない』と思いますが、大学が良かったか？専門が良かったか？ 良い答えにするのはもう本人次第です」とした。

そして「やはり血筋なんですかね 演劇部だった娘が行く専門学校は…”舞台の裏方さん”の学校です」と説明し、「お笑いの舞台とかではないのみたいですが、いつの日か娘が手掛ける舞台で、僕が大爆笑を取ってやります チクショー大きくなりやがってー 娘の想いを尊重して僕は応援だけします。頑張れせいちゃん」と愛情たっぷりにつづった。

この投稿には「素晴らしいオヤジ」「良きパパ」「娘さんの意見を尊重出来るお父さんも素晴らしい」「どんな選択でも応援してあげたいですよね」など多くのコメントが寄せられている。