豊田裕大、ブラックコーデで色気漂う クールな眼差しに会場沸く【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の豊田裕大が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】豊田裕大、色気漂うジャケットコー
色気漂うブラックジャケットのセットアップに、同色のネクタイで締めたスタイリングで登場した豊田。ランウェイトップでは、クールな眼差しを客席に向け、会場を沸かせた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆豊田裕大、クールにランウェイ
色気漂うブラックジャケットのセットアップに、同色のネクタイで締めたスタイリングで登場した豊田。ランウェイトップでは、クールな眼差しを客席に向け、会場を沸かせた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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