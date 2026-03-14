水瀬いのりが、ワンマンライブを9月12日、13日に山梨県 富士急ハイランド コニファーフォレストにて開催する。

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本情報は、本日3月14日に開催されたファンクラブイベント『いのりまち町民集会2026』にて発表されたもの。水瀬にとって野外での単独ライブは今回が初めてで、アーティストデビュー10周年を越えて新たな旅路へと踏み出す第一歩の公演となる。

なお水瀬は、7月10日～26日に有楽町マルイ8階にて『水瀬いのり 10周年記念 POP UP SHOP』を開催。詳細はアーティスト10周年記念特設サイトにて確認可能だ。

・水瀬いのり コメント

初めての単独野外ライブが決まりました！ありがとうございます。叶えてくれたチームの皆さん、支えてくれているファンの皆さんと一緒にこれまでとは違った野外ならではのライブにしたいと今からワクワクが止まりません！2日間だけの特別な公演。みんなで一緒に少し遅めの夏の思い出を作りましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）