池田エライザ、シースルースカートから美脚スラリ「目を奪われた」「圧巻のスタイル」と反響続々【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】モデルで女優の池田エライザが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】池田エライザ「目を奪われた」スラリ美脚
黒で統一したシックなコーディネートで登場した池田は、シースルースカートから美しい脚を輝かせた。ステージトップでは、クールな眼差しで観客の心を鷲掴み。笑顔を封印した圧巻のステージングを披露した。このランウェイを受け、ネット上では「目を奪われた」「圧巻のスタイル」「脚綺麗すぎ」「かっこいい」などと反響が上がっている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆池田エライザ、シースルースカートから美脚披露
黒で統一したシックなコーディネートで登場した池田は、シースルースカートから美しい脚を輝かせた。ステージトップでは、クールな眼差しで観客の心を鷲掴み。笑顔を封印した圧巻のステージングを披露した。このランウェイを受け、ネット上では「目を奪われた」「圧巻のスタイル」「脚綺麗すぎ」「かっこいい」などと反響が上がっている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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