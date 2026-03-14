イタリアといえばサッカーとのイメージもあったかもしれないが、現在は2大会続けてW杯出場権を逃し、2026W杯も欧州予選プレイオフに回っている。前回予選もプレイオフで敗れており、今回も最悪のシナリオが起きてしまうかもしれない。



その一方、今週イタリア国民を驚かせたのが『野球』だ。WBCに参戦しているイタリアが快進撃を見せ、1次ラウンドでは優勝候補筆頭であるアメリカをも8-6で撃破。誰も予想しなかった4戦全勝で準々決勝進出を決めた。





この快進撃に伊『Gazzetta dello Sport』も反応していて、イタリアのスポーツ構造が変わってしまうのではと取り上げている。「サッカーは危機に瀕し、自転車競技も苦戦傾向。一方でラグビーと野球は好調。イタリアは劇的に変化している。特に最近はWBCだ。これはある種のW杯であり、そこでイタリアはアメリカを破ったのだ。イタリアに関しては、イタリアに少しでもルーツがあれば出場可能ではある。しかしだからといってアメリカ戦勝利の快挙が損なわれるわけではない」イタリアはWBC準々決勝でプエルトリコと対戦するが、アメリカを撃破したことを考えれば、プエルトリコをも呑み込んでしまうかもしれない。仮にイタリアが決勝まで進むようなことがあれば、イタリア国内で野球に注目が集まるのは間違いない。長らくイタリアスポーツ界はサッカーが引っ張ってきたところがあったが、2026W杯の出場権まで逃すようなことがあれば構図も変わってくるかもしれない。