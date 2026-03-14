先輩猫のお顔をジッと見つめていた子猫。いったいどうしたのかと見守っていると、どうやら先輩猫にパンチを当てたいようで…？一生懸命パンチを繰り出すものの、全く当たる気配がない光景には、「可愛すぎるやろ！」「上手くならない方がいいｗ」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は27万再生を突破し、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：先輩猫にパンチを当てようと『立ち上がった子猫』→次の瞬間…可愛すぎる『まさかの動き』】

クロちゃんにパンチをしたいまるちゃん

先住猫にパンチをしようと頑張る子猫の光景が投稿されたのは、Instagramアカウント『たまクロまる【たまクロちゃんねる】』に公開された、ある日の光景。その日、茶トラ猫のまるちゃんは、先住猫の黒猫クロちゃんの前に座りクロちゃんのことをジッと見つめていたのだそう。クロちゃんもそんなまるちゃんの様子を見て、「なんだろう？」といった顔でまるちゃんのことを見つめ返していたといいます。

すると、突然鳴き声をあげて後ろ足で立ち上がり始めたまるちゃん。どうやら、まるちゃんはクロちゃんにかっこいいパンチを繰り出すところを見せようと思っているご様子。「ぼくのパンチ、見ててね」と、クロちゃんに合図をしたようです。

先住猫のクロちゃんにかっこいいパンチを見せるため、後ろ足で立ち上がったまるちゃん。そして…空いた前足をパッと開いたかと思うと、体を揺らしながら左右の前足をちょんちょんと前に突き出す動きを始めたのだとか！どうやら、クロちゃんに向かってパンチをしているつもりのようです。

そして、何度かパンチを繰り出したまるちゃんは、バランスを崩して近くにあった壁に手をついていたそう。そんなまるちゃんの様子を見たクロちゃんは、「いったい何をしているんだろう？」といった表情でまるちゃんを見つめていたのだとか。

そんなふたりのゆるい空気感に、思わず頬が緩んでしまいます。

次は飛びかかってみることにしたまるちゃん

パンチを繰り出そうとしたところ、バランスを崩してしまったまるちゃん。そこで今度は、勢いを付けてクロちゃんにパンチを当てることにしたご様子。クロちゃんの目の前まで歩いてきたまるちゃんは、よく狙いを定めて…クロちゃんの方へと飛びかかります！

しかし、今度はパンチをするタイミングが分からなくなってしまったのか、そのまま跳ねるようにクロちゃんのそばを通り過ぎていってしまったまるちゃん。

そんな猫パンチ練習中なまるちゃんの姿に、たくさんの人が癒されることとなったのでした。

クロちゃんにパンチを披露しようとするまるちゃんの光景には、「まるちゃんの必死な感じがたまりません♡」「もうちょっと大きくなったらきっと届くよ」「黒猫さんのなんとも言えない表情がｗ」と、温かいコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『たまクロまる【たまクロちゃんねる】』では、そんないろいろなことを学習中のまるちゃんの姿や、優しい先住猫たちとの温かな日々が綴られていますよ。

まるちゃん、クロちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「たまクロまる【たまクロちゃんねる】」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。