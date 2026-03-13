日本時間15日にベネズエラ戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミでベネズエラと対戦する。大谷翔平（ドジャース）は12日（同13日）、現地での練習でライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。圧巻の投球後には対峙した後輩に歩み寄り、笑顔を見せた。

決戦の地・ローンデポ・パークのマウンドに大谷が上がった。

ピッチングを終えた31歳のスーパースターは対戦で空振りを奪うなど翻弄した小園海斗（広島）、森下翔太（阪神）の2000年生まれ25歳コンビに歩み寄った。声をかけ、森下と肩を組むなど後輩と笑顔で交流した。

Netflix JapanがYouTubeチャンネルで「【生配信】侍ジャパン マイアミ練習」として、日本時間深夜に配信した動画にも映っていたシーン。X上のファンからは様々な声が上がった。

「めっちゃ仲良さげ」

「いい関係築けてるようで良かった」

「この経験は2人にとって将来の財産になるね」

「小園、森下一生の思い出になる 3人とも楽しそう」

「3人とも雰囲気良くて見ててほっこり」

大谷は東京ドームの1次ラウンド・プールCで打率.556、2本塁打、6打点をマーク。会見では今大会での登板について「今のところはない。それが球団との約束でもあるし。快く送り出してくれた球団に対しての誠意。オフェンス面でしっかり貢献できればいい」と話した。



（THE ANSWER編集部）