開いた瞬間、自分専用のドレッサー。狭い洗面台が極上のメイクスペースに【コクヨ】のポーチがAmazonに登場中‼
一目で全アイテムを掌握。９つの仕切りが導く、迷わない美しさのルーティン【コクヨ】のポーチがAmazonに登場!
このポーチの最大の特徴は、ファスナーを開けた瞬間に自然と大きく広がり、そのまま「自立」する独自のスマートな構造にある。限られたスペースでも場所を取らず、中身が一覧できるため、忙しい朝のメイク時間を劇的に効率化してくれる。
メインスペースにはファンデーションなどの大きなアイテムをしっかり収容でき、さらにブラシやマスカラを美しく整理できる９つの仕切りが完備されている。外側には小物の紛失を防ぐファスナーポケットも備わっており、細かなアイテムまで完璧に管理することが可能だ。また、独自開発の芯材により開いた状態をキープできるため、片手での出し入れも驚くほどスムーズである。
外側の生地には撥水加工が施されており、水濡れが気になる洗面台やパウダールームでも安心して使用できるのが嬉しい。コンパクトながら安定感抜群の佇まいは、オフィスやカフェなど、人目が気になる場所でも洗練された印象を与えてくれる。
一度使えば、これまでのポーチにはもう戻れなくなるほどの快適さがそこにある。美しさを追求するあなたの毎日を、この機能美溢れるポーチでさらに輝かせてみてはいかがだろうか。
