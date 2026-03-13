調味料を賞味・消費期限内に使いきれなかったことはありますか？ 30代〜60代のESSE読者219人へのアンケートを行ったところ、94%が「余らせた経験がある」と答えました（2025年9月下旬〜10月中旬に読者組織向けアンケートを実施）。そこで、調味料を自然と使うようになるアイデアを紹介。収納方法や買い方を変えて、「期限ぎれ」を防いでみませんか。

調味料が「ひと目で見える」ように配置

「家族がニンニク、ショウガのチューブをすぐに見つけられるよう、100均でケースを買って目立たせています」（まりんさん・30代・主婦）

【写真】あきビンに賞味期限を書いて保存

「冷蔵庫をあまり満タンにすることなく、見渡せる量だけしまっています。そうすると期限が迫ってきているものがわかりやすいように思います」（ハルハナさん・40代・会社員）

賞味期限が近いものから並べる

「ストックを過剰にもつと使いきれないため、もちすぎないようカテゴリーごとに分け、賞味期限が近い順に並べておきます」（名倉永利子さん・40代・ESSEフレンズエディター）

「あきビンに入れて、目につくところに収納しています。納豆のカラシはキュウリとあえたり、シューマイなどに使用。冷やし中華のタレは春雨サラダに投入」（ありがとうオリゴ糖さん・40代・パート・アルバイト）

●冷蔵庫の中身をときどき見直す人も

なかには、冷蔵庫を定期的に見直して調味料をチェックする人もいるようです。

「調味料の期限を半年に一度くらいチェックするようにしました。期限が短いなと感じたものはフタなどにマステで期限を記入してはりつけ。優先的に使ったレシピを考えるきっかけとなり、いくつか使いきれました」（めろんぱんさん・40代・会社員）

新しい調味料は小さいサイズでお試し

「特別な調味料は買わないようにしています。絶対に使う1軍の調味料だけそろえて、中華やエスニック系の料理は『混ぜるだけ』でできる素を使用。新しいドレッシングや調味料を試すなら、まずは小さいボトルで試しています」（さいきかよこさん・40代・ESSEフレンズエディター）

「ドレッシングなどはわが家ではなかなか使いきれないので、家にあるもので自作。すりゴマは賞味期限が短いので、小さい保存用袋に入れます。すりこぎを寝かせてコロコロすると必要な分だけすぐにつくれます」（たまみさん・40代・パート・アルバイト）

そのほか、お弁当に使うような小分け・小さめのサイズを購入し、使いきる人も多いようです。つい大容量を買ってしまいがちな調味料ですが、余らせない工夫をとり入れてみてはいかがでしょうか？