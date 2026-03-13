ある女の子とゴールデンレトリバーさんの成長物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回再生を突破し、「感動してしまいました」「愛と優しさが溢れてる」「特別な存在なんですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：幼稚園の頃から『犬を飼いたい』と言っていた女の子→9歳の時に大型犬を飼った結果…尊すぎる『現在の光景』】

ゴールデンレトリバーとの出会い

YouTubeチャンネル「アルトの部屋」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『アルト』くんとの暮らしを紹介しています。今回投稿したのは、アルトくんが家族になった出会いのエピソードです。

わんこを飼いたい…と言い出したのは、投稿主さんの娘さんでした。娘さんがわんことの生活に憧れを抱いたのは、幼稚園児のとき。犬を迎える準備を整えて、アルトくんが家族になったのは、娘さんが9歳の誕生日を迎えた日だったといいます。

念願のわんことの暮らしが始まり、娘さんは大変喜んだそうです。初めて抱っこをしたのは娘さん。名づけも、初めての動物病院の付き添いも、すべて娘さんが行いました。

どんどん大きくなるわんこ

娘さんは、アルトくんのお散歩係も担当しました。甲斐甲斐しくお世話をする娘さんに、アルトくんも信頼を寄せたよう。気付くといつでも寄り添い、娘さんがいなくなると切ない表情を浮かべるほどだったといいます。

アルトくんのことを何度も抱っこした娘さんですが、徐々に体の大きさが逆転。9歳の娘さんでは抱っこできないほど、アルトくんは大きく逞しく成長したのでした。それでも、娘さんはアルトくんに愛を注ぎ続けたそうです。

2年後の姿に涙が止まらない

そして2年後…。2人は、それぞれ健やかに成長。娘さんは身長が伸び、アルトくんもすっかり成犬の姿になったといいます。現在は、一緒に漫画を読んだりして仲睦まじく過ごしているとか。

子犬期にたくさん抱っこしてもらったアルトくんは、今でも娘さんの上に乗るのが大好きなのだそう。成長した今は、背中に顎を乗せる形で娘さんと添い寝をしているそうです。

2年間、アルトくんを大切に大切に育てたという娘さん。これからも、2人が幸せに暮らせるよう願ってやみません…！

この投稿には「お姉ちゃんが安全地帯なんだね」「大切に育てられたんだなあ」「ほのぼのして何回も観てしまいました」などの温かなコメントが寄せられています。

アルトくんとご家族の平和な日常はYouTubeチャンネル「アルトの部屋」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「アルトの部屋」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。