米国・サンフランシスコにて開催されている「Game Developers Choice Awards（GDCA）」において、Sandfall InteractiveによるRPG「Clair Obscur: Expedition 33」がゲーム・オブ・ザ・イヤーに輝いた。

ゲーム開発者向けカンファレンス「Game Developers Conference」にあわせて、ゲーム開発者による投票で選出される「GDCA」。今年は「The Game Awards 2025」でも9部門を獲得した「Clair Obscur: Expedition 33」がゲーム・オブ・ザ・イヤーを受賞した。また同作はベスト・オーディオ、ベスト・ナラティブ、ベスト・ビジュアルアート、ベストデビューも受賞している。

このほかにも、2026年の「GDCA」では、アクションゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」がベスト・テクノロジー、インタラクティブノベル「ダレカレ」がオーディエンス・アワードを受賞した。