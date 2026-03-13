創立116年の伝統校 世界で活躍する人材育成の秘密「森村学園 中等部・高等部」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……森村学園 中等部・高等部】
▼神奈川県横浜市にある私立校
▼中高の生徒数は1130人
▼2025年春の大学合格実績は、国公立22人、早慶上理44人、GMARCH113人など
▼言語技術の習得に力を入れる「ランゲージ・アーツ」
▼国際教育プログラムも充実！その内容とは？
▼中等部入試だけでなく2025年度からは高等部入試も再開
＜ブラジルからの研修生をホストファミリーとしてもてなす高校2年生に密着！＞
▼自身の海外留学を前に、研修生とバディを組んで異文化交流を深める
▼最終日の交流会で落語「目黒のさんま」を披露！
▼落語の面白さを理解してもらうために英語の翻訳文を自作！楽しませることはできるのか！？
