レバークーゼンvsアーセナル 試合記録
【欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦】(バイアレーナ)
レバークーゼン 1-1(前半0-0)アーセナル
<得点者>
[レ]ロベルト・アンドリヒ(46分)
[ア]カイ・ハバーツ(89分)
<警告>
[レ]ロベルト・アンドリヒ(2分)、エルネスト・ポク(58分)、エセキエル・パラシオス(63分)、アレックス・グリマルド(90分+3)
[ア]ガブリエル・マルティネッリ(26分)、マルティン・スビメンディ(69分)、カイ・ハバーツ(90分+4)
観衆:30,210人
└アーセナルが土壇場に追いつく!!古巣対戦ハバーツが同点弾!レバークーゼンは先制するも逃げ切れず…
