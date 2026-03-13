この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「産まない方が幸せなんです」韓国の出生率0.72…東大博士課程の留学生が語る若者たちの“合理的”な選択のリアル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国人が子供を産まない3つの理由」と題した動画を公開。2023年に0.72人という記録的な低水準となった韓国の出生率について、東京大学の博士課程に在籍する韓国人留学生のパクくん氏が、その背景にある「人生観」「教育環境」「住宅問題」という3つの視点から韓国社会の現状を解説した。



パクくん氏はまず、韓国の合計特殊出生率が0.72人、ソウル市内に限れば0.58人という衝撃的な数値を提示。「先進国の中で最も子供が生まれない国になりました」と現状を語る。その上で、若者たちが子供を産まない理由として3つの点を挙げた。



1つ目は「人生観の変化」。かつては結婚して子供を持つのが当たり前だったが、現在は「産まない方が幸せ」という価値観が若者の間で広がっていると説明。「限られた人生をどう最も豊かに生きるかという合理的な選択」であり、子供を持つことで失われる「時間、金、自由、自己実現」を天秤にかけ、産まないことを選ぶ若者のリアルを語った。



2つ目は「教育環境の厳しさ」。韓国では「子供イコール教育」という考えが根強く、子供が生まれた瞬間に親は「教育戦争の指揮官になります」と表現する。子育てが「楽しみ」ではなく「義務感に満ちた」ものになり、子供を「管理すべき対象」として捉えざるを得ない社会構造を解説した。



3つ目は「住宅問題」。特にソウルのマンション価格が高騰しており、平均でも1.3億円に達する現状に言及。子供を産むとより広い家が必要になるが、その経済的負担が「絶望感」につながり、出産を諦める大きな要因になっていると論じた。



パクくん氏は、これらの問題は単なる経済問題ではなく、個人の幸福と人生設計に深く関わる構造的な課題であると強調。「産まないことは逃げではなく、自分の人生と子供の人生の幸せを真剣に考えた上の戦略だったかもしれません」と述べ、社会のあり方そのものに問いを投げかける形で動画を締めくくった。