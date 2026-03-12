【無印良品】で見つけた！ 1軍候補になりそう♡「優秀パンツ」

春のカジュアルコーデで使えるボトムスを探しているなら、楽ちん & シャレ見えが叶いそうなパンツがおすすめ。今回は【無印良品】から、普段使いしやすいジーンズとスウェットパンツをご紹介。シンプルで着まわしやすく、1軍になる予感です。

リラックス感のあるコクーンパンツでこなれ見え

【無印良品】「婦人 木の実から作ったカポック混 デニムコクーンパンツ」\4,990（税込）

裾にかけて緩やかにカーブを描くコクーンシルエットが特徴。レッグラインを拾いにくく、サマ見えしながら体型カバーも期待できます。ワンツーコーデでもおしゃれに決まり、春コーデの即戦力になりそう。ハイウエストなので、トップスインスタイルでメリハリをつければ脚長に見えるかも。

スウェットパンツもシャツ合わせならきれいめな印象に

【無印良品】「婦人 スウェットパンツ」\2,990（税込）

ゆるっとしたシルエットで、楽に穿きやすいスウェットパンツ。シンプルなデザインなので合わせやすく、持っておくとデイリーに使えそうです。大人がラフさ控えめに穿くなら、トップス選びがカギに。クリーンな印象のストライプシャツを合わせることで、きちんと感を添えられます。ボタンの留め外しや袖まくりなどスタイリングを工夫して、抜け感を意識するのがシャレ見えのポイント。

writer：Emika.M