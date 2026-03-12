パパブブレの結婚式ギフト♡写真入りキャンディで叶える特別なウェディング
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」から、結婚式を華やかに彩るウェディングプラン限定キャンディが登場。2026年3月12日（木）より、パパブブレ公式サイトにて発売されます。オリジナルラベルで作れるキャンディや、結婚式モチーフの限定デザイン、前撮りにもぴったりのロリポップなど、特別な一日をより印象的に演出するラインナップが揃いました。ゲストへの感謝を可愛く届ける“食べられる記念品”として注目です♡
思い出を形にするオリジナルキャンディ
ウェディングのプチギフトとして人気なのが、写真やオリジナルデザインをラベルにできるオリジナルキャンディ。
お二人の思い出をそのままパッケージにプリントできるため、世界にひとつだけのウェディングギフトが完成します。
パッケージは、しっかり贈れるBAG（40g）税込730円～と、配りやすいミニサイズ（7g）税込290円～の2種類。
中のキャンディは「フルーツミックス」「サンキューミックス」「ブライダルミックス」の3種類から選べます。
ラベルデータは好きな画像をアップロードするだけで簡単に入稿可能。披露宴や二次会で配れば、ゲストの記憶に残る特別なギフトになります。
※50袋より注文可能
タリーズ季節限定♡はちみつ香る春ドリンク「HONEY LOVERS」登場
結婚式限定のプレミアムキャンディ
ウェディングプラン限定で展開されるプレミアムギフトは、結婚式をテーマにしたオリジナルデザインのキャンディが魅力。
「ウェディングケーキ」「結婚指輪」「HAPPY WEDDING」などのモチーフがあしらわれ、特別な日のギフトにぴったりです。
ラインナップは、手渡ししやすいBAG（30g）税込630円～と、引き出物としても存在感のあるJAR（50g）税込1,280円～の2種類。ゲストの人数やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。
※10個より購入可能
前撮りに映えるフォトジェニックロリポップ
前撮りやウェディングフォトを華やかに演出するロリポップも登場。新郎新婦をイメージした「タキシード」「ドレス」デザインは、写真映えする可愛らしいキャンディです。
サイズは拳ほどの大きさで、撮影小物としてもしっかり存在感を発揮。ウェルカムスペースの装飾としてもおすすめです。
ラインナップは「タキシード」「ドレス」各種税込1,122円、さらに定番人気の「ハートロリポップ」税込950円も用意。ロマンチックなウェディングシーンをより印象的に彩ってくれます。
※1本より購入可能
キャンディで彩る特別な結婚式
パパブブレのウェディングプランは、プチギフトからフォトアイテムまで幅広く揃う特別なラインナップ。
オリジナルラベルのキャンディや限定デザインのギフト、フォトジェニックなロリポップなど、結婚式のさまざまなシーンを可愛く演出してくれます♡
ゲストへの感謝を形に残しながら、思い出に残るひとときを作れるのも魅力。特別な一日をより華やかに彩るキャンディギフトを、ぜひチェックしてみてください♪