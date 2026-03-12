3月11日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）のVTRに松本人志が登場したことが話題となっている。

「この日の『水ダウ』は、現在開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にちなんで、これまでオンエアされた野球に関する“説”を蔵出ししました」（芸能記者）

そんな、いわば“総集編”のVTRの中に、“映り込んだ”のが松本人志だった。

「1時間全編、過去回のプレイバックですから、その時々の“説”をスタジオで見ていた松本さんもワイプに映り込んでいました。特にモザイクがかかることもなく、オンエア当時の映像がそのまま使われていたのです」（同前）

6日におこなわれた春の改編説明会では、三島圭太コンテンツ戦略部長は、松本のレギュラー復帰の可能性について「今日の段階でそういった話はありません」としながらも、「引き続き、総合的な状況によって都度都度、判断していくということだと思います」と、やや“含み”を持たせた。

ただ、スポンサーCMの扱いでは、TBSの慎重姿勢は依然として続いているようにも見える。

「松本さんは『高須クリニック』の新CMに、黒ぶちメガネに口ひげ、あごひげ姿で登場しているのですが、同院がスポンサーを務める『ラヴィット！』では、この新バージョンは流れず、従来のバージョンが放送されています。

総集編では過去映像がそのまま流れた一方、現在の松本さんが出演するCMは避ける。そのあたりに、局側の微妙な距離感が表れていると言えそうです」（同前）

一方、『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』を放送している日本テレビでは対応が異なるようで、同番組をスポンサードしている高須クリニックの松本出演の新バージョンCMが、3月1日と8日の放送で流れた。

民放各局の中で、いちばん慎重な姿勢を見せているのがフジテレビだ。放送作家が語る。

「松本さんの活動休止に伴い、2024年2月から『酒のツマミになる話』の代理MCを務めていた千鳥・大悟さんは、昨年10月、ハロウィンにちなみ金髪でムキムキという松本さんを思わせるコスプレで登場しました。ところが予告段階で局内で問題視され、結果、本放送では直前に別の回に差し替えられました。ほどなく大悟さんは相方のノブさんとともに降板し、番組も終了しました」

地上波での扱いをめぐる各局の差について、Xでは

《「水ダウ」で過去の松ちゃん出せるTBS、CMで現在の松ちゃんを出せる日テレ、仮装ですら松ちゃんを出せないフジテレビ》

といった声も上がる。

「フジテレビは過剰防衛とも言えるほど慎重ですよね。結果的に千鳥さんの降板や番組終了にもつながってしまいました。ただ各局とも“どこまで松本を出せるか”を探っている段階でしょう」（前出・放送作家）

松本への対応が各局で異なることについて、今後も議論を呼びそうだ。