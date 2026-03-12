3月11日、長らく表舞台から姿を消していた元「KAT-TUN」の田中聖（こうき）が、YouTubeに出演し、大きな注目を集めた。動画では、“弟” の存在をうかがわせる場面もあったようで──。

聖は2023年12月、覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、懲役2年8月の実刑判決が確定した。今回、出所後、初めて姿を見せたのだ。

「俳優で演出家の田中彪（ひょうが）さんが投稿したYouTubeに、聖さんが顔を出して出演しました。家族旅行する様子を収めた動画でしたが、聖さんは金髪で耳まわりや襟足が短く刈りあげられていました。

道の駅で天丼を食べて、聖さんは『ここ2年で一番うまい』と絶賛したり、一家で焚火を囲む場面では笑顔を見せるなど、家族の時間を満喫していたようです」（スポーツ紙記者）

逮捕以降、聖のSNSは更新されていなかったため、久しぶりの動画出演は注目を集めている。一方で、YouTubeのコメント欄では、

《四男も行けたみたいでなにより》

《四男珍しく声も出さないでカメラマン》

《ほんと四男もいけてよかった》

など、“四男” の存在を微笑ましく見る声が聞かれていたのだ。

「田中家は5人兄弟で、次男の聖さん、三男の彪さん、四男でSixTONESの田中樹さん、五男で俳優の田中彗（すばる）さんの4人が芸能活動をしています。

動画内で、樹さんの姿が映ることはありませんでした。ただ、旅館で食事する場面で、旅館のスタッフから『ご家族なんですか？』と質問され、彪さんが『長男、次男、三男、四男……』と、画面外に座る兄弟を順番に紹介していたのです。

四男は樹さんなので、この家族旅行に同行し、聖さんと “共演” したと見る向きもあったのでしょう。また、兄弟で肝試しをする際、カメラを回す人物が後ろから水鉄砲をかけていたずらしており、このカメラマンが樹さんではないかと考えるファンもいたようです」（芸能記者）

聖が出所したことに関しては、2月下旬からSNSで噂になっていた。本誌「Smart FLASH」は3月5日、車で帰宅した聖の父親に「聖さんは、お出になられたのですか？」と聞くと、父親は「はい、出ました」と息子の出所を認めていた。ただ、実家にいるか質問したところ、「いや、ここにはいませんね」と話していたのだ。

実家には不在だったようだが、今回の動画から、聖と家族のつながりが垣間見えるという。

「動画には、父親と母親の声が入る場面もあり、家族水入らずの旅だったようです。また、動画の説明欄には、《編集→田中聖》と記されており、聖さんが家族旅行動画の編集をしたようです。

KAT-TUN時代から素行不良が取りざたされ、たびたび逮捕されて世間を騒がせましたが、家族で聖さんをサポートしていくのかもしれませんね」（前出・芸能記者）

“ギリギリ” からの再スタート、聖は今度こそやり直せるか──。