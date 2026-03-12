3月11日深夜、アイドルグループ・嵐の二宮和也がXを更新。ラストライブ直前のリハーサルを報告したが、そこで漏れた“本音”に心配の声が集まっている。

「嵐は5月末の活動終了を目前に、3月13日から全国5大ドームをめぐるラストツアーが開催される予定です。この日は、そんなラストライブの北海道公演を目前としたタイミングでした」（芸能プロ関係者）

二宮は《ちょっと前にリハ終了》と、北海道公演直前のリハーサルを終えたことを報告。さらに《疲れた、、俺だけなのか??疲れた、、》と、かなり疲労困憊している様子を吐露していた。さらに、《最終調整に入ります》と、疲労しなからも公演へ向けての意気込みをつづったのだ。

そんな報告を受け、Xにはファンから体調を心配する声が多数、寄せられた。

《にのちゃん今週忙しかったもんね》

《二宮くん、あなたはめちゃくちゃハードスケジュールなのよ》

《そりゃWBCのお仕事してドラマ撮影して北海道行って夜遅くまでリハしてたら疲れますよね》

ここ最近、とくに多忙を極める二宮へねぎらいの声が多く聞こえてきた。前出の芸能プロ関係者が、直近の二宮の超ハードスケジュールについて語る。

「二宮さんは、3月7日からスタートしたワールド・ベースボール・クラシックの公式スペシャルサポーターに任命されています。さらに、2026年7月から放送される予定の日曜激情『VITANT』（TBS系）の撮影も合間に入っており、目まぐるしい日々を送っているのです」

そんな中、ラストライブの仕事も組み込まれ、分刻みでのスケジュールをこなす二宮。「疲れた」と本音を漏らすのも無理はない。

「13日にはラストライブの初日を迎えます。二宮さんにとってもアイドル活動最後のライブとなり、感慨深い思いのはず。ファンも、二宮さんのアイドルとしての姿を心待ちにしていますから、どんなに多忙でも、嵐としての活動には力が入るでしょう。最高の形で幕が開くことを誰もが心待ちにしています」（同前）

ついに始まるラストライブを、最高の笑顔で迎えてほしい。