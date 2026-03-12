©ABCテレビ

ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」でメインMCを務める岩本計介（ABCテレビアナウンサー）。2015年から11年間出演してきた「おはよう朝日です」を３月27日(金)の放送をもって卒業する。卒業を目前に控えた３月23日（月）～27日（金）の１週間はまさに“岩本づくし”。身体を張って挑んだ『ヒマラヤ登山』の特集や、11年間の名シーンを振り返る。

さらに、卒業の翌日となる３月28日（土）には、特別番組「おはよう朝日です特別番組 岩本フェス～あとは頼むで古川さん 新しい朝へいってらっしゃい～」の放送が決定！ 岩本アナの卒業を見届ける視聴者約3,000人と共に生放送でお届けする。

■岩本計介アナウンサー コメント

私の人生に、まさかこんな幸せな時間があるとは…

「おはよう朝日です」で過ごした11年を振り返った時の正直な気持ちです。

知らない世界をたくさん見せてもらいました。

最後にヒマラヤで見た景色は、一生忘れないでしょう。

野外フェスでの海パンダンスも、雪山でのふんどしソリも今となっては素敵な思い出です…笑

色々な想いを噛みしめながらの残りの“おは朝生活”。私自身もとても楽しみです。

ただ、卒業に向けて様々な企画を予定いただいている中、詳しい中身を知らされていない怖さが…どんな仕掛けがあるのか！？皆さんも一緒に味わってもらえれば嬉しいです！

「お忘れ物はありませんね。今日も元気でいってらっしゃい！」

「おはよう朝日です特別番組 岩本フェス～あとは頼むで古川さん 新しい朝へいってらっしゃい～」

【放送日時】

2026年3月28日（土） 午後2時30分～4時25分 生放送 （関西ローカル）

【出演者】

アナウンサー ：岩本計介、古川昌希、鷲尾千尋、小櫃裕太郎、大石紗椰、新貝まゆ

（以上、ABCテレビアナウンサー）

コメンテーター：川粼美千江、小嶋花梨、ヒャダイン、浅尾美和、REINA、爛々・萌々

スポーツ ：関本賢太郎、福留孝介、濱中治、桧山進次郎

お天気 ：正木明

エレクトーン ：長沼美衣奈、多田憲伸

リポーター ：あいかビンギラ、やのぱん、大久保ともゆき

キャラクター ：朝おき太、朝めざめ、ネムりん

※出演者は変更の可能性あり

「おはよう朝日です」番組情報

【放送日時】

毎週 月曜～金曜 朝５時00分～８時00分（関西ローカル）

※以上、ABCテレビアナウンサー

※出演者は変更になる場合あり

