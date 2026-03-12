候補生たちが直面する厳しいレッスンの光景に、現役トップアーティストたちが自らの過去を重ね合わせた。

【映像】宮脇咲良のうますぎるダンス（実際の映像）

3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。

三次審査のAチームの課題曲はLE SSERAFIMの『UNFORGIVEN』。レッスンが始まると、ダンサー＆振付師で東方神起やaespaなど一流アーティストのダンサーを務めてきたトレーナーのAIKAから「ここの首めっちゃ揃えたいね。結構バラついていた」と細かな指摘が飛ぶ。その様子を見たLE SSERAFIMのSAKURAは「うわ、なんか、私たち見てるみたい」「全く同じポイントを指摘されてる」と驚き、KAZUHAと共に候補生たちの苦悩に深く共感した。

AIKAは「全員の4人の息が合っていないと完成しないし、本当に、一人一人の形とタイミングを揃えるしかないと思う」とこの楽曲においてのチームワークの重要性を説く。さらに、サビの手を繋ぐパートについてSAKURAが「ここ結構大変。手繋がなきゃいけない」というと、指原も「一瞬で手を繋ぐんでしょ？」と驚き。SAKURAは「そうです。歌いながら、しかも」「でも目立たないといけないし」と説明すると、ヒコロヒーは「そんなん無理やん！」と絶叫。SAKURAは「違うことしないと個性ってあんまり見えないですもんね」と、プロの世界で生き残るための真理を語った。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。