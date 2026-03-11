ABEMAの専属アナウンサーである瀧山あかねが、3月9日までにInstagramを更新。9頭身の “へそ出しルック” を披露して、注目が集まっている。

「瀧山さんは、《身長170cmあるのでヒール避けてたけど今年から沢山履くことにしてます》との一文を添えて、スキニータイプのブラックデニムにハイヒール、おへそがチラリと見えるコーディネートを披露。スラリと伸びた美脚とともに、スタイルのよさがうかがえる投稿に、驚きの声が集まっています」（スポーツ紙記者）

瀧山さんの投稿に、コメント欄には

《可愛いすぎるし、スタイル良すぎ！！！！！！！》

《脚長いね股下80センチ以上あるな》

《スタイルやば！！》

など、スタイルのよさに、改めて驚いた人が多いようだ。

「瀧山さんといえば、高校在学中にNMB48の第2期オーディションに合格。NMB48在籍中からアナウンサー志望で、NMB48卒業後、芸能活動を中断して関西学院大学文学部へ進学しました。

その後、学業とタレント業を並行しながら、アナウンススクールに通い、東京のキー局のアナウンサー試験を受けるも、すべて不合格。

東京以外で働くことは希望していなかったため、2017年、最後のチャンスとしてAbemaTV（当時）を受けたところ、初代専属キャスターに採用されました。大学卒業後の2018年4月から、同局で活躍しています」（同）

2023年5月には、集英社『週刊プレイボーイ』23号にて人生初の水着グラビアを披露。同誌の表紙も飾っている。

「同年11月に発売した初写真集『あかねのね』もヒット。翌12月には初カレンダーを発売するなど、キャスターにとどまらない、グラビアタレント顔負けの幅広い活躍を見せています。裏を返せば、それだけ彼女にグラビア的なニーズがあるということでしょう」（同）

現在31歳の瀧山が放つ大人の色香が、グラビア界を脅かすことになる日も近そうだ。