「遺伝子凄いな」中川翔子、双子の成長報告ショットに驚きの声！ 「そっくり」「ほんとかわいい」
タレントの中川翔子さんは3月11日、自身のInstagramを更新。2025年9月に出産した双子の息子との写真を公開しました。
【写真】中川翔子が公開した双子の成長記録
離乳食を食べる息子たちの姿や、おもちゃに夢中な様子、抱っこされながらカメラに目線を向けるショットなど、かわいらしさと整った顔立ちが際立つ投稿です。
コメントでは「双子ちゃん可愛いですね」「凄く大きくなりましたね〜」「ワンちゃん系イケメンと猫ちゃん系イケメン」「かわいすぎるだろ遺伝子凄いな」「しょこたんそっくり！！」「いつみてもほんとかわいい親子ショット 癒されます」などの声が寄せられました。
「ワンちゃん系イケメンと猫ちゃん系イケメン」中川さんは「離乳食、野菜がはじまってたのしい！ 毎日生まれてはじめてがあるってかわいい」などとつづり、20枚の写真を投稿。1枚目では両脇に双子を抱えた中川さんのショットを披露するなど、育児中の日常風景を公開しました。
双子の成長過程をたびたび公開中川さんは出産後、Instagramで息子たちが成長する様子を頻繁に公開。5日には「かまれた！めちゃくちゃ痛かった！！」と長男に歯が生えたことを報告して写真を載せるなど、貴重な成長過程を見ることができます。今後はどんな写真を載せてくれるのか、期待したいですね。
(文:宍戸 奏太)