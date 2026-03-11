青森県の自慢の味と伝統の工芸品を集めた物産展が、岡山市北区の百貨店で開かれています。

【画像】リンゴと新鮮なミルクのパフェ ミスりんごあおもり 下田来渚さん

（望月陽茉莉アナウンサー）

「リンゴがきらきらと輝いていますね～。いただきます。リンゴシャキシャキです。ミルクの濃厚な甘さとリンゴのさっぱりとした甘さが本当によくあっています」

青森県産のリンゴと新鮮なミルクをふんだんに使いました。青森を詰め込んだパフェです。岡山高島屋できょう（11日）から始まった「青森県の物産と観光展」です。

27回目の開催となる今回は初出店5社を含む31社が出店し、約700種類の食料品と工芸品が集まりました。昨年秋に収穫したリンゴを雪の中で保存し春に取り出すことで糖度を高めた「雪むろりんご」や、菜種を使った伝統技法で製作に約4か月をかけるという津軽七々子塗のお椀などが展示・販売され、会場はにぎわっています。

（ミスりんごあおもり 下田来渚さん）

「入ってきたときに香りから青森県を感じていただけるイベントになっていますので、ぜひ五感で楽しんでいただけたら」

青森県の物産と観光展は、岡山高島屋で17日まで開かれています。