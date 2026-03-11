40Âå¸åÈ¾YouTuber¤¬¸ì¤ë¡ÖÂç¿Í¥á¥¤¥¯¡×¤Î¹Í¤¨Êý¡½¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯Áê±þ¤ò¼êÊü¤·¤¿¤é¥á¥¤¥¯¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×
40Âå¤Î½÷ÀYouTuber¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÖÂçÀÚ¤ÊÍ½Äê¤¬¤¢¤ëÆü¤Îµ¤¹ç¤¤¥á¥¤¥¯¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û89kg¤Î30Âå½÷À¢ª1Ç¯È¾¸å¡Ä48.2kg¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ç¡Ö¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×
¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢SNS¤Ç¥á¥¤¥¯Æ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëSACHI¤µ¤ó¡Ê@sachi-sachi-channel¡Ë¡£Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¥á¥¤¥¯½Ñ¤Ë¡¢¡ÖÈþ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç»ä¤â¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ë±Ç¤ë¥á¥¤¥¯Á°¤ÎSACHI¤µ¤ó¤Ï¡¢40Âå¸åÈ¾¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ©Çº¤ß--ÌÜÎ©¤ÄÌÓ·ê¤ä¡¢¤ª¤Ç¤³¤Î¾®¤¸¤ï¡¢¤½¤·¤Æ´éÁ´ÂÎ¤¬¤É¤³¤«¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ö¤ªÈè¤ì´¶¡×¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶À¤ò¸«¤ë¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê¾õÂÖ¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë´é¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Öµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¤¤Æü¡×¤È¤¤¤¦¥á¥¤¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SACHI¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£TPO¤Ï¼é¤ë¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ°²è¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥¯´°À®¸å¤Î´é¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯Á°¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¡£¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ß¤¬°ìÁÝ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆâÂ¦¤«¤éÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿ð¡¹¤·¤¤¥Ä¥äÈ©¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¸µ¤Ç¡¢Æó½Å¥Æ¡¼¥×¤ÈÃúÇ«¤Ê¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½Å¤¿¤²¤À¤Ã¤¿¤Þ¤Ö¤¿¤¬¥¥å¥Ã¤È»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¼ã¡¹¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ø¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ý¸µ¤âÎØ³Ô¤òÊäÀµ¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×µ¤Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿·ò¹¯Åª¤Ê¸ü¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ºÝÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢´éÎ©¤Á¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬Æ±µï¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¡×Á´³«¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SACHI¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÇº¤ß¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¹©É×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢BB¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ü¥Ç¥£ÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òº®¤¼¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡ÖÈ©¼Á¤ÎÊÑ²½¡×¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤Èº®¹çÈ©¤Ç¡¢40Âå¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÈ©¤¬¤È¤Æ¤âÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤äÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¤âÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢BB¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥ª¥¤¥ë¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤òº®¤¼¤ÆÊÝ¼¾ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°áÉþ¤Ø¤Î»¤¤ì¤Ë¶¯¤¤¥Ü¥Ç¥£ÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤è¤ë²½¾ÑÊø¤ì¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
SACHI¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ°²èÆâ¤Ç¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤â³èÍÑ¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏËÜÅö¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯¡¢Êø¤ì¤Ë¤¯¤¯¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤é¸«Ä¾¤·¤ÆÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¡¢¤è¤ê°ìÁØÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤òË¾¤á¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¦¾å¤Ç¤Ï¡¢¤ªÈ©¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿§Áª¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿ÌÜ¸µ¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹©É×¤ò¾Ò²ð¡£
¡ÖÌÜ¤Î²¼¤Î»°³Ñ¥¾¡¼¥ó¤Ë¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¤¿§¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç´é¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢´éÁ´ÂÎ¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÎÞÂÞ¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆºÙ¤¤É®¤ÇÉÁ¤¯¤È¡¢¼«Á³¤Ç¼ã¡¹¤·¤¯¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â³°¤»¤Ê¤¤¹©Äø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥é¥³¥ó¡¢Æó½Å¥Æ¡¼¥×¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×¤Î3¤Ä¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¡×¤¬¿´¤Î¾õÂÖ¤Ë¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂçÀÚ¡×¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿´¤¬¥Ø¥Ê¥Ø¥Ê¤Ë°à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ç¤âµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥á¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡Ø¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡Ù¡Ø¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤¬°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Î´°À®ÅÙ°Ê¾å¤Ë¡Ø¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤«¡Ù¡£¥´¡¼¥ë¤ò¡ØÂ¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¡Ù¤ËÃÖ¤¯¡£¤³¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢»ä¤¬¥á¥¤¥¯¤Î¼´¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊSACHI¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯¤³¤È¡×¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø»ä¤Ë¤³¤Î¿§¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ù¡ØÇ¯Áê±þ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢£²¤Ä¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤ä¿Í¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤ºÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¼«Ê¬¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤È¤Ï¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉþ¤ä¡¢Áª¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿§¤ÎÉþ¤ò»îÃå¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢É¬¤º¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç»îÃå¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø²¿¤À¤«Éþ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×