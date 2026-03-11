指原莉乃が思わず感涙…WORLD SCOUT、３次審査スタート
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#３を３月10日（火）よる８時より無料放送した。
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の３名と共にHYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった１人のアーティスト"を日本にて発掘する。本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍するLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属のILLITのメンバーMOKAとIROHAが出演。豪華キャストが夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。
３月10日（火）放送の#３では、Aチーム（HIORI、HONOKA.K、HONOKA.M、RINKA）の３次審査の模様を公開。課題曲は、LE SSERAFIMのメンバーも「難しい」と口を揃える難曲「UNFORGIVEN」。２週間に及ぶ合宿形式の３次審査はグループパフォーマンスでありながら、12人中わずか４人が選ばれるという過酷な個人戦。個性をいかに発揮できるかが合否の鍵となる。
チーム唯一のダンス未経験者であるRINKAは、ハイレベルな練習に苦戦。ダンスコーチのAIKAから「今のままだと悪目立ちしている」と厳しい指摘を受け、「チームの足を引っ張りたくない」と悔し涙を流しながら、練習時に指摘されたことをノートにまとめ猛練習。さらに、２次審査を２位で通過したHIORIもダンスコーチ・AIKAからの「歌もダンスもできちゃうんだけど、それ以上光るものがない」という評価に悩み、プレッシャーと闘いながら練習に励む。
迎えた本番。HYBE × Geffen Records エグゼクティブクリエイターで、BTS の元振付師として知られるソン・ソンドゥクらは、パフォーマンスを「本当に上手でした」「生歌でこの実力だなんて」「まさにこれは練習の成果」と絶賛。ソン・ソンドゥクは特に褒めたい人としてHIORIの名前を挙げ、「普通歌っているメンバーに集中してしまったり視線がいってしまうのですが、HIORIさんはどこにいても目で追ってしまう」と評価。
さらにKATSEYEを発掘・育成したジェイ・インはRINKAに「イントロの部分でこの曲が見せようとしている姿勢をとても上手にセッティングできた、声も表情もこの曲が表現しようとしている『unforgiven girls』の個性を表していました」とコメント。
フィードバックを受けてHIORIは、涙を流しながら「この２週間私が成長できたのはAチームのおかげ」と言い、メンバーへ一人一人感謝を伝える。このHIORIの姿を見た指原は「全員いい子」「（HIORIの）人間性好きすぎ」と涙。
また、HONOKA.Mも「この２週間、このチームでできてよかったし私はアイドルという夢を諦めたくない」と語り、過去にオーディション番組に参加したことのあるHONOKA.Kも「何回ももうやらないって決めていたけど、結局人に自分の歌を聴いてもらいたいって思う、誰かの支えになれる人になりたい。合格して最後の１人に選ばれたい」と涙ながらに語った。
３次審査のパフォーマンスを見たKAZUHA（LE SSERAFIM）は「『RINKAちゃん頑張って』と思った」「私もデビュー前までダンスと歌が未経験だったので、他のメンバーの足を引っ張っちゃうんじゃないかっていう気持ちが共感できたので、頑張った部分を審査で認めてもらえていて嬉しかった」と語る。
指原は「私はHIORIの人柄に泣いた」「最初HIORIちゃんが褒められたけど、心のどこかでモヤモヤしている部分があって、みんなの支えがあって自分が成長できたっていう気持ちがあるんだろうなってことがすごく伝わるコメントで泣けましたね……」と口にした。
３次審査の合格者はたったの４名。果たしてAチームに合格者は出るのか？ハイレベルな合宿審査で参加者が涙を流し努力した『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#３は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
