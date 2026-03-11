HYDEが自身のSNSを更新。自身がTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）に提供し、デジタルシングルではフューチャリング参加も果たした楽曲「SSS（Sending Secret Signals）」をBGMに、スノーボードを楽しむ姿を披露した。

【動画】HYDEのスノボ技術に驚き！「SSS」BGMに華麗なターン／2022～2025年の動画（4本）

■TXT提供曲「SSS」に乗せ、白銀の世界を駆け抜けるHYDE

HYDEは3月7日・8日、新潟・苗場プリンスホテルで、公式ファンクラブ「HYDEIST」会員を対象としたファンクラブイベント『SNOW MONSTER HOTEL 2026』を開催。その合間にスノーボードを満喫したようだ。

ブラックのウェアに白いボードを合わせたHYDE。ゴーグル越しの真剣な横顔、体を雪面ギリギリまで倒しながら滑らかに鋭いターンを決めていく。スローモーションや、会心のターンに合わせて稲妻のようなCGが重なる映像効果も印象的。晴れ渡った空の下、遠くに雪山を望むゲレンデを駆け抜けるHYDEの華麗な滑りに思わず目を奪われる、25秒の動画となっている。

ここ数年、たびたびスノーボード動画を投稿しているHYDE。今回の映像には「去年から格段に成長してません？」「異次元に上手くなっててびっくり」「かっこよさが想像を上回ってる」「カービングうますぎる」「SSSの疾走感あるサウンドがめちゃくちゃ滑りに合ってる！！」など、驚きと絶賛の声が相次いでいる。

■動画：ファンも驚く上達ぶり！2022年～2025年のスノボ動画