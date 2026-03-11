コメダ珈琲店コラボ菓子が期間限定登場♡人気デザートを再現した新作スイーツ

森永製菓は、フルサービス型喫茶店「コメダ珈琲店」とコラボレーションしたお菓子5商品を2026年3月17日（火）より発売します。人気デザートの味わいを森永製菓の定番ブランドで再現した、驚きと楽しさのあるラインアップが魅力。お店のメニューをイメージしたスイーツや、店舗では味わえないオリジナルフレーバーも登場します。春のティータイムを華やかに彩る、ワクワクするコラボスイーツをチェックしてみてください♡

人気デザート「クロネージュ」を再現



コメダ珈琲店の人気デザート「クロネージュ」をイメージしたお菓子が登場します。

「小枝＜クロネージュ＞」と「小枝＜クロネージュ＞ティータイムパック」は、ココアビスケットクランチとココア風味のホワイトチョコレートを組み合わせた商品。

ココア味のバウムクーヘンにソフトクリームをのせた人気デザート「クロネージュ」の味わいを、小枝ならではの軽やかな食感で楽しめます。

「ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞」は、クロネージュの味わいをイメージした満足感のある一品。

ココア味のビスケット生地でバウムクーヘンを表現し、ふわもちマシュマロでソフトクリームとシロップの味わいを再現しています。おやつタイムにぴったりの贅沢な味わいです。

シロノワール＆幻の味のお菓子



コメダ珈琲店の看板メニューをイメージした商品もラインアップ。

「シロノワールサンドクッキー」は、人気デザート「シロノワール」をイメージしたクッキーサンド。

デニッシュ生地を思わせるふんわりとメープルが香るクッキーで、まろやかなアイスの味わいを表現したクリームをサンドし、コメダの味わいをお菓子で楽しめます。

さらに注目は「チョコボール＜キャラメルオーレ＞」。

コメダ珈琲店で人気の「アイスオーレ」と「チョコボール＜キャラメル＞」を組み合わせて生まれた、コラボレーション限定のオリジナルフレーバーです。

「アイスオーレ」をイメージしたチョコでキャラメルをコーティングすることで、やさしい甘さの「キャラメルオーレ」の味わいを表現。

パッケージではコメダ珈琲店の店員風キョロちゃんが「幻の味を開発しちゃったクエッ！」と楽しくアピールしています。

おうちで楽しむコメダ気分



コメダ珈琲店の人気メニューをお菓子で再現した今回のコラボレーションは、おうちで手軽にコメダ気分を楽しめるのが魅力です。

家族や友人と食べ比べをしたり、ティータイムにシェアしたりと楽しみ方もいろいろ♡春のおやつタイムをちょっと特別にしてくれるコラボスイーツを、ぜひチェックしてみてください♪