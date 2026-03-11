『週刊少年マガジン』15号に登場する櫻坂46藤吉夏鈴

　櫻坂46の藤吉夏鈴（24）が、11日発売の『週刊少年マガジン』15号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。

【表紙カット】純度100％のキラキラした瞳で見つめる藤吉夏鈴

　新曲「The growing up train」でセンターをつとめる藤吉。クールでスタイリッシュな藤吉が見せる祈りや願いの表情にグッとくる。静かで美しいグラビアを披露している。

　同号の巻頭カラー漫画は『ドリーム☆ジャンボ☆ガール』（ヒロユキ）。

【写真】撮影：細居幸次郎　スタイリング：武久真理江　ヘアメイク：渋谷絵里奈　　デザイン：松本麻美（GROSVENOR design）