ＪＲ東日本は１４日、管内全エリアの運賃を全面改定し、平均７・１％引き上げる。

過去の運賃値上げは消費税の導入・引き上げやバリアフリー化の推進を目的に行われており、ＪＲ東が増収を目的に値上げするのは、旧国鉄が民営化した１９８７年以来初めて。

値上げ率の内訳は、普通運賃７・８％、通勤定期が１２・０％、通学定期が４・９％。初乗り運賃は切符の場合、１５０円から１６０円となる。首都圏の路線で値上げ幅が大きく、東京―新宿間は２１０円から２６０円となる。一部地方の通学定期は家計負担を考慮して据え置く。

改定後の運賃は１４日以降に購入した切符や定期券に適用される。改定前の定期券の駆け込み需要に備え、ＪＲ東は１３日まで一部の「みどりの窓口」の営業時間を延長する。

ＪＲ東は値上げによる増収で、物価高に伴う鉄道設備の改良や保守点検などのコスト増に対応する狙いがある。喜勢陽一社長は１０日の定例記者会見で、「お客さまにご負担をおかけするが、安全で快適にご利用できる鉄道をつくる決意だ」と述べた。

このほか１４日から、西武鉄道が平均１０・７％、つくばエクスプレスを運行する首都圏新都市鉄道が平均１２・２％運賃を引き上げる。