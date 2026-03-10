3月7日におこなわれたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対韓国戦は、日本の逆転勝利で大きな盛り上がりを見せた。女優の戸田恵梨香は現地で試合を観戦したが、そのビジュアルが注目を集めている。

「戸田さんは試合当日のInstagramのストーリーズやスタッフのXアカウントで、韓国との一戦を見守ったことを報告。侍ジャパンのユニフォーム姿で、WBCフィールドリポーターを務める元プロ野球選手・糸井嘉男さんとのツーショット写真もアップし、韓国戦を満喫したようです」（スポーツ紙記者）

人気女優が現地で試合を観戦したことは大きな話題になったが、Xでは

《これご飯食べてるのか…》

《細身、鎖骨とかすごい、首長い、ドラマのコード・ブルーの時よりガリガリ》

《ちゃんと食べて欲しい 身体大事にして》

など、戸田を心配する声も聞かれていた。“ほっそり姿” が注目されたようだ。

「もともと細身の戸田さんですが、今回は半袖のユニフォーム姿だったこともあり、腕の細さや鎖骨が浮き出るなど、よりそのスタイルが際立っていました。ただ、かなりやせて見え、心配になってしまう人もいたのだと思われます」（芸能記者）

戸田は2020年に松坂桃李と結婚し、2023年に第一子が誕生した。1児の母になったこともあり、最近の仕事では変化も見受けられた。

「ドラマは2021年の『ハコヅメ〜たたかう！ 交番女子〜』（日本テレビ系）、映画は2022年の『母性』で主演を務めて以降、目立った女優業はありませんでした。最近は、産後数カ月でスピード復帰する女優も少なくありませんが、戸田さんは家庭を優先する時間を作ったのかもしれませんね」（同）

2026年1月期の日曜劇場『リブート』（TBS系）に出演し、“産後復帰” を果たした戸田。ただ、復帰早々、女優として新たな一面を見せているようだ。

「『リブート』は、妻を殺害された容疑をかけられた鈴木亮平さん演じる主人公が、潔白を証明するため、裏社会とつながる悪徳刑事に顔を変えて真犯人を追う物語です。戸田さんは、主人公をサポートしつつも、裏社会とつながり、ときに仲間を裏切ることも辞さない冷酷な一面も持つ役で出演しています。

また、4月にはNetflixで配信されるドラマ『地獄に堕ちるわよ』で主演を務めますが、こちらは亡くなった占い師・細木数子さんの半生を描いたストーリーで、戸田さんは細木さん役を演じます。予告では、普段の戸田さんのイメージと異なるビジュアルや表情が話題になり、彼女の緻密な役作りがうかがえます。約4年ぶりの “産後復帰” ですが、難役が続いています」（同）

母になり、女優としてさらに飛躍しそうだ。