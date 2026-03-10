スターバックス、システム障害復旧を発表「ご心配とご不便をおかけしたことをお詫び申し上げます」
スターバックスがきのう9日、一部店舗の店頭レジにシステム障害が生じたことを発表。きょう10日（10時30分時点）に公式サイトにて、システム障害が復旧したことを発表。「ご利用のお客様には、ご心配とご不便をおかけしたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。
【写真】桜満開！見た目からも春の訪れを感じられる『桜 咲くよ ラテ』
きのう同社は発表で「一部店頭レジにおけるシステム障害のお知らせ」と題し、「現在、一部店舗の店頭レジにシステム障害が生じております」と報告。影響について、「一部商品のご注文にお時間をいただく可能性がございます」「レシートに正しい商品名が記載されない可能性がございます」「店頭レジでのスターバックス カードの新規発行及び追加入金ができない可能性がございます」と説明。なお、モバイルオーダーは通常通り注文可能で、スターバックス カードのオンライン新規発行及び入金は通常通り可能と伝えた。
最後に「お客様に多大なご迷惑をおかけしていることを、お詫び申し上げます。大変申し訳ございませんが、復旧までしばらくお待ちください」と呼びかけていた。
【写真】桜満開！見た目からも春の訪れを感じられる『桜 咲くよ ラテ』
きのう同社は発表で「一部店頭レジにおけるシステム障害のお知らせ」と題し、「現在、一部店舗の店頭レジにシステム障害が生じております」と報告。影響について、「一部商品のご注文にお時間をいただく可能性がございます」「レシートに正しい商品名が記載されない可能性がございます」「店頭レジでのスターバックス カードの新規発行及び追加入金ができない可能性がございます」と説明。なお、モバイルオーダーは通常通り注文可能で、スターバックス カードのオンライン新規発行及び入金は通常通り可能と伝えた。
最後に「お客様に多大なご迷惑をおかけしていることを、お詫び申し上げます。大変申し訳ございませんが、復旧までしばらくお待ちください」と呼びかけていた。