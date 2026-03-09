¡Ö°ì²È3¿Í¤Î°äÂÎ¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ë½¦¤Ã¤¿À¼¢ª¼þÇÈ¿ô¤¬½¦¤Ã¤¿¡Ö¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²»¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡¿¸Å¤¤¥é¥¸¥ª¤Î¼þÇÈ¿ô¤¬½¦¤Ã¤¿À¼¤È¤Ï¡Ä!?
È·¥ö¿¹(@hatogamori)¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¡ÖÂè2²óÄ«Æü¥Û¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Û¥é¡¼Ì¡²è²È¤À¡£¸½ºß¤Ïpixiv¤Ç¿·ºî¡Ø²¾Ìç¡Ù¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤¬ÉÁ¤¯ËÜºî¡Ø¼þÇÈ¿ô¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤ËÀø¤à¶¸µ¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸Å¤¤¥é¥¸¥«¥»¤¬½¦¤Ã¤¿ÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀÅ¤«¤ÊÆü¾ï¤¬ÊÑËÆ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥é¥¸¥«¥»¤È¶²ÉÝ¤Îµ²±
ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬Ìë¤Î°Å¤¤¼«¼¼¤ÇÇØÃæ¤Ë´¶¤¸¤ëÇö¤é´¨¤µ¡×¤À¤ÈÈ·¥ö¿¹¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¼«¼¼¤Ç°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤äÆþÍáÃæ¡¢ÇØ¸å¤Ë²¿¼Ô¤«¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÉÒ´¶¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¤¢¤Î¶²ÉÝ¤ò¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È·¥ö¿¹¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¿Æ¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¸Å¤¤¥é¥¸¥«¥»¤À¡£¼ê¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¤òÆ°¤«¤·¤Æ¼þÇÈ¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥ì¥È¥í¤Êµ¡³£¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¥Î¥¤¥º¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò½¦¤¦¡£»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤¬²ø¸½¾Ý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¡ÖÆü¾ï¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¶²ÉÝ¤¬ÊÒÂ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÇ¤ê¤â¤Ê¤¯¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¶²ÉÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£°Û·Á¤Î¥â¥Î¤òÉÁ¤¯¤³¤À¤ï¤ê
È·¥ö¿¹¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ª²½¤±¤Î´é¡×¤ÎÉÁ¼Ì¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¿ÍÉÝ¡×¤ò¼ç¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢°Û·Á¤ÎÂ¸ºß¤ò¶²¤í¤·¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤òÎý½¬¤·¡¢ÉÁ¤¹þ¤ó¤À¡£²½¤±Êª¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö»õ¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢ËÜºî¤Î°Û·Á¤Î¤ª´é¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢²ÐºÒ»ö·ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Åö½é¡Ö°äÂÎ¤Ï3¿Í¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤Á¤Ë¼¡½÷¤Î°äÂÎ¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Â³Êó¤¬Æþ¤ë¡£¥é¥¸¥ª¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¼þÇÈ¿ô¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿Í´Ö¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤ë²»°è¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Í©Îî¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï¼þÇÈ¿ô19Hz°Ê²¼¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ì¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬¡¢ÆÉ¸å¤Ë¿¡¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤ª¤½¤í¤·¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§È·¥ö¿¹(@hatogamori)
