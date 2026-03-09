「日経225ミニ」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限33万7160枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の33万7160枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 337160( 337160)
ソシエテジェネラル証券 169324( 169324)
バークレイズ証券 71065( 71065)
SBI証券 151088( 63308)
楽天証券 96219( 48265)
松井証券 40455( 40455)
日産証券 19587( 19587)
三菱UFJeスマート 24743( 17235)
マネックス証券 10889( 10889)
JPモルガン証券 8800( 8800)
ビーオブエー証券 7803( 7803)
サスケハナ・ホンコン 6272( 6272)
モルガンMUFG証券 5916( 5910)
みずほ証券 4018( 4018)
ゴールドマン証券 2500( 2500)
フィリップ証券 2230( 2230)
インタラクティブ証券 1623( 1623)
BNPパリバ証券 1377( 1377)
UBS証券 1199( 1199)
大和証券 734( 734)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8452( 8452)
バークレイズ証券 5153( 5153)
ソシエテジェネラル証券 2121( 2121)
楽天証券 2821( 2063)
SBI証券 2205( 1049)
松井証券 337( 337)
JPモルガン証券 273( 273)
三菱UFJeスマート 453( 265)
フィリップ証券 254( 254)
マネックス証券 225( 225)
日産証券 122( 122)
インタラクティブ証券 31( 31)
シティグループ証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 188( 188)
ソシエテジェネラル証券 87( 87)
SBI証券 104( 50)
フィリップ証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 48( 38)
楽天証券 56( 30)
ドイツ証券 20( 20)
松井証券 11( 11)
マネックス証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース