乃木坂46川粼桜の1st写真集『エチュード』の公式Xがフランス・ニースでのオフショットを大量に公開された

【写真】写真集の撮影で訪れたフランス・ニースでの私服の白ワンピース姿の川崎桜

■レモンも似合う爽やかな白いワンピースは川粼桜の私服

4月14日に発売する1st写真集『エチュード』。撮影はフランスのニースとパリで行われた。Xでは「写真集がもっと楽しみになるオフショット公開 ニース編」と添えて、ニースでのオフショットを連続で公開された。

まずは「さくたんとニースを楽しみましょう こちらはさくたんの私服です」と綴られ、キャミソール型の白いサマーワンピースを纏った川粼の姿が公開された。木製のドアを開け、青空をバックに微笑む姿が印象的だ。

SNSでは「絵画かと思うくらい素敵なショットですね」「私服だけでも写真集が作れちゃう」「私服もおしゃれ」といった声が寄せられている。

「ニースはレモンが特産物。どこで撮っても絵になります」と、ニースの名産についても触れられ、レモンの木を背景にした全身ショットも公開された。パラソルが配されたガーデンテーブルをはさみ、私服姿の川粼が佇む1枚はまるで映画のワンシーンのように美しい。

さらに「私服で撮影中の川粼さんです」と言葉が添えられ、レモンの木のそばで石積みの縁に腰を下ろす姿も公開された。撮影の合間の何気ない瞬間を捉えた1枚は、自然体で飾らない魅力があふれ出ている。

■海での撮影後の“さくら色”のタオルポンチョ姿のショット

続いては「海での撮影後 撮影中は毎日晴れていました」というコメントと共に、“さくら色”のフード付きジップタイプのタオルポンチョを纏ったスマイルショットも公開された。両手を合わせて頬に添える愛らしいポーズの後方には、賑わいを見せる青い海が広がっている。ファンからは「海が似合いすぎる」「リアルマーメイド！」「さくちゃんはピンクが似合うね」といった絶賛の声が続々と寄せられている。

■船に乗り込んだマリンルックの川粼桜

「ニースの港町へ モーターボートの運転席に座らせてもらってポーズ」と綴られた1枚では、セーラーカラーのマリンルックに身を包んだ川粼が、操縦ハンドルを握って得意げな表情を見せている。この船上で撮影されたカットは、楽天ブックス限定盤の表紙に採用された。

そして、「船に乗ることができて嬉しそうな川粼さんです」というコメントと共に、公開されたのは、ハンドルを握って笑顔で振り返っているショット。SNSでは「さくスマイル可愛いです」「楽しそうなのがめっちゃ伝わってくる」といった声が集まっている。

■色鮮やかな花とミントグリーンのノースリワンピ姿の川粼桜

別の投稿では、「たくさんのお花と、さくたん」と記され、フラワーショップの店先での1枚。赤やピンク、白、黄色といった色鮮やかな花々に囲まれた川粼は、ミントグリーンのノースリーブワンピを身に纏い、可憐にしゃがみ込んでいる。周囲の華やかさに負けない輝きが印象的だ。

そして「寄ってみました」と、膝の上に両手を揃えて真っ直ぐカメラを見つめて微笑むアップショットも。このワンピース姿でのカットはセブンネット限定版の表紙に採用された。

■センターを務めた5期生楽曲「17分間」をオマージュした制服風衣装

続いては「17分間」をオマージュした制服風衣装の全身ショットも公開された。グレーのブレザーにスカート、黒のローファーを合わせた装いは、川粼がセンターを務めた5期生楽曲「17分間」の衣装を彷彿とさせる。さきほどまでのガーリーな雰囲気とは打って変わり、凛とした表情が際立っている。

SNSには「やっぱり制服が似合う」「萌え袖が可愛い」「制服風衣装エモい」と絶賛する声が続々と集まっている。

■ピンクのニット姿の「マカロンカット撮影前」の楽しみな表情を浮かべるショット

「ラストです!!マカロンカット撮影前です」とコメントが添えられているのは、ピンクのニット姿のオフショット。大好きなマカロンを前にした川粼の口角は、自然と上がっているように見える。先行公開されたマカロンを前にしたカットは、撮影直前の高揚感がそのまま表れているような1枚だ。

■人気の高かった船でのオフショットを追加公開

また、反響の大きかった船でのオフショットを追加で公開。3連続で投稿され、どれも操縦ハンドルを握って楽しそうな表情を浮かべている。

■嬉しい予告「パリ編のオフショット公開も、後日行います」

ニースでのオフショットが立て続けに解禁される中、公式Xではカウントダウン動画も日々更新中。階段を降りながら「発売まで、あと37日」と告げる投稿には、「写真集がもっと楽しみになりましたでしょうか・・・？パリ編のオフショット公開も、後日行います」という、次なる展開への期待を煽るメッセージも添えられている。